Những lưu ý về ung thư gan

Thời gian sống còn của bệnh nhân khi phát hiện ung thư gan rất ngắn (khoảng 3-6 tháng), do đó bệnh nhân cần được tư vấn đầy đủ các phương pháp điều trị để chọn ra phương án hiệu quả nhất. Ung thư gan nếu phát hiện sớm và chữa trị kịp thời thì tỷ lệ khỏi bệnh rất cao. Trong đó, siêu âm bụng tổng quát và xét nghiệm máu tìm chất alpha fetoprotein (AFP) là 2 xét nghiệm tốt để tầm soát ung thư gan, cần thực hiện hằng năm. Khi kết hợp siêu âm và AFP, khả năng phát hiện ung thư gan sẽ tăng lên đáng kể, ít chi phí. Đặc biệt, người có virus viêm gan B, C nhiều năm hay trong gia đình có người bị ung thư gan cần tầm soát ung thư gan mỗi năm/lần.

