Những thói quen tưởng xấu nhưng... cực tốt cho sức khỏe

Tốt nhất hãy đánh răng sau khi ăn 30 phút. Hình minh họa.

Uống cà phê để ngủ ngon hơn

Trong một nghiên cứu của Nhật Bản làm thế nào để tận dụng tối đa giấc ngủ ngắn, những người có"giấc ngủ cà phê" ở top đầu - uống khoảng 200 mg caffein ngay lập tức buồn ngủ khoảng 20 phút và tỉnh táo hơn hẳn khi ngủ dậy so với những người không uống cà phê.

Tại sao như vậy? Nghiên cứu phân tích, do caffein tạo ra chất adenosine có khả năng vận chuyển năng lượng đến các nơi cần thiết cho tế bào sử dụng và tối ưu hóa sự tỉnh táo. Tuy nhiên khi mức độ adenosine tăng lên, chúng ta lại trở nên mệt mỏi hơn. Thế nên, chỉ tối đa 1 đến 2 tách cà phê nhẹ thôi nhé.

Không đánh răng sau khi ăn

Để có một hàm răng khỏe mạnh, không nên đánh răng sau khi ăn. Nếu bữa ăn nhiều axit với cam quýt, nước tăng lực,cà chua… đánh răng có thể làm mềm men răng, làm cho axit hoạt động hiệu quả và xói mòn các lớp trong răng. Tốt nhất là hãy đợi từ 30 đến 60 phút sau khi ăn mới đánh răng sạch sẽ.

Bỏ qua các loại nước tăng lực khi bạn mệt mỏi

Thật ngạc nhiên khi đồ uống này chứa lượng caffein gấp 5 lần cà phê và nó gây ra tác dụng phụ như stress, khó chịu và nhịp tim nhanh hơn bình thường. Hơn nữa, nước tăng lực cũng thường có hàm lượng taurine lên đến 50 gam đường, làm cho lượng đường trong máu cao và bạn sẽ chậm chạp và choáng váng đầu óc khi uống nó.

Khi quá no nên uống nước

Bạn tưởng rằng uống nước sẽ căng tròn bụng, thế nhưng nếu bạn đang thực hiện chế độ ăn uống nhiều chất xơ, sẽ cần nhiều nước để dạ dày làm việc dễ dàng hơn.

Do khi bạn nạp nước vào cơ thể, nó sẽ trộn lẫn với các chất xơ làm cho nó thành một dạng giống như gel. Điều này ảnh hưởng tích cực đến sự vận động của đường ruột và đẩy lùi đầy hơi. Vì khi mất nước, cơ thể bạn sẽ dựa vào chút nước còn sót trong đó khiến bạn phồng lên.

Giảm cân bằng so đa

Theo nghiên cứu của một trường y tế công cộng cho kết quả, người thừa cân và béo phì thường có chế độ đồ uống nhiều calo hơn những người hay uống so đa. Ngoài ra, một chế độ uống nhiều nước ngọt vòng eo cũng to hơn so với người không uống trong vòng 10 năm.

Uống đồ nóng để làm mát cơ thể

Một ngày hè nóng bức, bạn luôn tâm niệm làm một cốc nước đá cho mát mẻ. Hoàn toàn sai lầm. Khi bạn uống đồ nóng, cơ thể bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ đột ngột và gia tăng thoát mồ hôi tự làm mát da.

Ghi tay để kích thích não bộ

Khi bạn viết, mắt tập trung vào giấy và não sẽ tự động xử lý hình ảnh theo mắt. Theo đó mà những thông tin bạn viết ra sẽ ngẫu nhiên được phân tích một cách tỉ mỉ.

Tập thể dục khi đang mệt mỏi

Sau một ngày căng thẳng, nếu tập thể dục, mồ hôi sẽ tái tạo sinh lực cho bạn. Chỉ cần tập 30 phút, không chỉ cải thiện được thể chất mà còn tinh thần.

Khi tập thể dục, tim sẽ tăng nhịp đập, tăng lưu lượng máu, sự hấp thu khí oxy tăng và làm giảm mọi áp lực, căng thẳng bạn đang có. Nhiều người khi tức giận, họ đã tự nhiên theo bản năng chạy thật nhiều, họ đã không còn cảm nhận thấy nỗi tức giận ấy nữa sau đó.