Những thói quen xấu mỗi sáng thức dậy phá hủy cơ thể bạn

Những thời điểm khác nhau trong năm tác động sâu sắc tới sức khỏe của bạn, không phải bởi vì nhiệt độ thay đổi nóng hay lạnh (mặc dù điều này cũng mang lại những ảnh hưởng nhất định), mà phần lớn là do tần số tiếp xúc hàng ngày của bạn với ánh sáng mặt trời.Các tia ánh sáng mặt trời vào sáng sớm tác động mạnh mẽ tới sức khỏe của bạn. Theo kết quả một cuộc khảo sát của trường Đại học Toronto, tỷ lệ cao những người có thói quen thức dậy vào sáng sớm khi được hỏi sẽ nói rằng họ đang sống một cuộc sống hạnh phúc.Theo một nghiên cứu gần đây của Viện Y học Northwestern tại Chicago, Hoa Kỳ, những tia nắng sớm thậm chí còn có thể làm bạn giảm cân.Như vậy, thức dậy sớm vào mỗi sáng là rất tốt cho sức khỏe. Nhưng bạn biết không, rất có thể bạn sẽ mắc phải một số thói quen không tốt đấy. Hãy đọc tiếp để tìm ra những sai lầm bạn đang mắc phải và những giải pháp để khắc phục chúng nhé.Tiến sĩ Michel Terman, tác giả cuốn sách: "Reset Your Inner Clock" (tạm dịch: Điều chỉnh lại chiếc đồng hồ cơ thể bạn), giáo sư khoa tâm thần học, trường Đại học Columbia chia sẻ: đừng tắt chuông báo thức và đặt thêm báo thức một lần nữa chỉ để đơn thuần có thêm 10 phút trên giường.Khi bạn phụ thuộc vào chế độ đặt chuông ngắn hạn cho việc ngủ nướng, tức là bạn đang tác động một cách tiêu cực hơn là tích cực tới chu kỳ giấc ngủ của mình. Bạn đang ngắt quãng chu kỳ đầy đủ của giấc ngủ cũ và bắt đầu một chu kỳ mới mà không cho cơ thể thời gian để kết thúc chu kỳ cũ.Với sự giải thích trên thì việc cố nán thêm vài phút để khò khò thực ra sẽ chỉ khiến bạn càng thêm mệt mỏi hơn trong suốt cả ngày dài mà thôi.Mách nhỏ: hãy để đồng hồ báo thức cách xa khỏi tầm với của bạn. Để khi bạn phải chạm chân xuống sàn để đi tới tắt chuông, nó sẽ giúp tạo ra trạng thái tỉnh táo để bạn thức dậy luôn.Tiến sĩ Terman cho biết: để phòng ngủ của bạn tràn ngập những tia nắng sớm chiếu qua cửa sổ hoặc bật đèn trong phòng nếu mặt trời chưa ló rạng là một trong những cách hữu hiệu nhất giúp đánh thức cơ thể bạn.Những tia nắng mặt trời sẽ chặn lại quá trình sản sinh loại hóc môn kích thích buồn ngủ melatonin, đưa ra tín hiệu báo cho cơ thể bạn biết rằng đã đến lúc phải thức dậy với tinh thần tỉnh táo.Tiến sĩ Terman cảnh báo rằng: có tới 78% những người trưởng thành được hỏi trong một khảo sát gần đây, cho biết họ thường xuyên sử dụng các thiết bị điện tử ngay trước giờ đi ngủ.Điều đó không tốt chút nào, vì những tia ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại sẽ làm rối loạn chu kỳ giấc ngủ của chúng ta. Thức dậy cùng với chiếc điện thoại cũng có thể gây ra nhiều phiền nhiễu không kém.

Có rất nhiều người thành đạt cho biết họ chủ động không kiểm tra hòm thư điện tử ngay khi vừa mới thức dậy. Những bức thư yêu cầu, các mối phiền nhiễu, những sự bất ngờ không mong muốn, những mảnh ghi chú, nhắc việc và cả những vấn đề được gửi tới hòm thư là vô tận… sẽ khiến bạn có một buổi sáng "đau đầu."

Chúng ta đều biết rằng, có rất nhiều việc phải làm vào mỗi sáng thức dậy. Nhưng nếu bạn nhảy phốc ra khỏi giường mà không cho cơ thể có thời gian giãn gân, giãn cốt - cho dù chỉ trong vòng 1 phút, bạn có thể đang gây ra tổn thương cho những múi cơ của mình đấy.Động tác vươn vai, kéo giãn cơ thể thúc sẽ đẩy hệ thống tuần hoàn, giúp nới lỏng các múi cơ về trạng thái dễ chịu tốt hơn cho bạn đấy.Sau khoảng 7 giờ đồng hồ chìm trong giấc ngủ, cơ thể sẽ sinh ra mất nước. Hãy tập cho bản thân thói quen uống một cốc nước mỗi khi thức dậy giúp đẩy lùi tình trạng uể oải vào sáng sớm.Dù có cảm thấy khát hay không, bạn cũng nên uống nước, bạn sẽ cảm thấy đầu óc thông suốt và tỉnh táo hơn.Theo một nghiên cứu mới đây được công bố của Viện Y học Hoa Kỳ về giấc ngủ, nếu bạn dành thời gian tập thể dục buổi sáng, điều đó rất tốt. Nhưng việc vừa bước xuống giường là lao ngay vào quãng đường chạy bộ buổi sáng thì không phải là điều có lợi nhất cho sức khỏe của bạn.Tuy vẫn còn nhiều tranh cãi xoay quanh vấn đề này nhưng các nhà dinh dưỡng hiện nay đã nhất trí trên quan điểm chung rằng, bỏ bụng một chút gì đó trước khi khiến cơ thể đổ mồ hôi sẽ làm gia tăng hoạt động trao đổi chất và cung cấp cho não bộ đủ dưỡng chất cần thiết, năng lượng để đốt cháy trong các bài tập cường độ mạnh.Thay vì lúc nào cũng cuống quýt bận rộn, hãy để ra 10 phút cho bản thân. Bạn có thể dành thời gian đó để ghé qua tiệm cà phê yêu thích, đi tản bộ hay đọc báo, bất cứ điều gì làm bạn cảm thấy thư giãn đều được.Một cuộc điều tra đã phát hiện ra rằng: hoạt động dành 10 phút mỗi sáng cho bản thân sẽ giúp bạn khởi động một ngày làm việc phấn chấn hơn và lạc quan hơn, ngay cả khi phải đối mặt với các tình huống căng thẳng.Bạn cũng có thể dùng khoảng thời gian này để làm các công việc lặt vặt quanh nhà. Làm một vài việc nhà cho dù là nhỏ nhặt trước khi bước ra đường, giải quyết công chuyện sẽ tạo cho bạn cảm giác tích cực, mọi sự tương đối xong xuôi, ổn thỏa. (thêm nữa, sẽ có ít việc hơn chờ bạn xử lý khi trở về nhà đấy).Bạn đã nghe điều này cả nghìn lần rồi, nhưng bữa sáng thực sự là một khẩu phần thiết yếu và quan trọng nhất trong ngày. Những người có thói quen ăn sáng thực ra lại tiêu thụ lượng calo nhiều hơn trong ngày so với những người hay bỏ bữa sáng.Lời khuyên cuối cũng cho bữa ăn quan trọng nhất trong ngày của bạn: hãy bổ sung thêm chút chất đạm.

Bạn nên bổ sung 20 hoặc thậm chí 30g chất đạm vào khẩu phần ăn buổi sáng của mình, thói quen này càng trở nên quan trọng hơn khi bạn đã có tuổi, bởi chất đạm rất cần thiết cho cơ thể để chống lại sự nhão cơ liên quan tới sự lão hóa của tuổi già./.

