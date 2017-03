Những trường hợp được phép nhờ mang thai hộ

Ảnh minh họa

Đông lạnh phôi trước, tìm người mang thai hộ sau

. Tôi tên Lan (32 tuổi, ở TP.HCM) bị sẩy thai hai lần nên vẫn chưa có con. Vậy vợ chồng tôi có thể nhờ người thân mang thai hộ được không, thưa BS?

+ ThS-BS HỒ MẠNH TƯỜNG : Sẩy thai là một hiện tượng thường xảy ra ở khoảng 10% đến15% trường hợp có thai tự nhiên bình thường. Sẩy thai liên tiếp nhiều lần có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, chủ yếu là do nguyên nhân di truyền và buồng trứng.

Phụ nữ càng lớn tuổi khả năng sẩy thai càng tăng do chất lượng buồng trứng suy yếu. Mang thai hộ chỉ áp dụng cho những trường hợp sẩy thai do nguyên nhân từ tử cung, mà nguyên nhân này thì ít gặp. Chị cần khám để BS chuyên khoa tìm nguyên nhân và điều trị. Nếu BS chẩn đoán sẩy thai nguyên nhân do tử cung thì chị có thể nghĩ đến phương án nhờ người thân mang thai hộ. Một trong những điều kiện để được mang thai hộ theo qui định sắp tới là phải đúng chỉ định mang thai hộ và được cơ sở y tế có thẩm quyền xác nhận.

. Vợ tôi 28 tuổi (Long An), bị dị dạng tử cung nên không thể mang thai. Vợ chồng tôi cũng chưa thể tìm được người mang thai hộ. Vậy vợ chồng tôi có thể thụ tinh trong ống nghiệm và trữ phôi đông lạnh. Sau này khi tìm được người mang thai hộ thì sử dụng phôi đã đông lạnh, được không BS?

+ Anh chị có thể và nên làm việc này sớm. Dị dạng tử cung là một chỉ định của mang thai hộ. Nếu đã quyết định sẽ thực hiện mang thai hộ, anh chị nên đến các trung tâm chuyên khoa đề làm thụ tinh trong ống nghiệm sớm và trữ lạnh phôi.

Phụ nữ càng lớn tuổi thì buồng trứng càng đi xuống về số lượng và chất lượng noãn. Khi lấy noãn làm thụ tinh trong ống nghiệm sớm và trữ lạnh phôi, tỉ lệ có thai có thể tốt hơn. Sau đó, anh chị có thể hoàn tất hồ sơ xin mang thai hộ ở các cơ quan chức năng và cấy phôi vào tử cung người mang thai hộ ở bệnh viện.

Mỗi ngưởi chỉ được mang thai hộ một lần

. Tôi là nữ, 30 tuổi (Đồng Nai), không muốn lập gia đình nhưng muốn có con. Tôi cũng không thể mang thai vì tử cung dị dạng. Vậy tôi có thể xin tinh trùng, sau đó phối với trứng của tôi trong ống nghiệm. Khi thành phôi, tôi nhờ người quen mang thai hộ. Tôi làm như thế có được không, thưa BS?

+ Qui định của pháp luật chỉ cho phép một cặp vợ chồng hợp pháp và người vợ có các bất thường về y khoa đúng chỉ định nhờ mang thai hộ thì mới được thực hiện kỹ thuật này. Trường hợp của chị không được phép nhờ mang thai hộ.

. Vợ chồng tôi ở TP.HCM, được hai người thân đồng ý mang thai hộ. Vậy vợ chồng tôi cùng lúc nhờ hai người này mang thai hộ được không, thưa BS?

+ Để có thể nhờ người mang thai hộ, anh chị phải có đủ các điều kiện và hoàn tất các thủ tục hồ sơ theo qui định. Trong hồ sơ nhờ mang thai hộ, anh chị chỉ được nhờ một người mang thai hộ và người đó phải được xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền là đủ điều kiện mang thai hộ. Ngoài ra anh chị nên biết rằng, theo qui định người mang thai hộ phải có quan hệ thân thiết, cùng hàng với cặp vợ chồng người nhờ mang thai hộ.

. Tôi tên Hùng (28 tuổi, ở Đồng Nai). BS cho hỏi một người có thể mang thai hộ cho cặp vợ chồng này, sau đó mang thai hộ cho cặp vợ chồng khác được không?

+ Theo qui định, người mang thai hộ phải đủ điều kiện và được xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền là đủ điều kiện mang thai hộ. Mỗi người cũng chỉ được mang thai hộ một lần. Ngoài ra, anh chị nên biết rằng, theo qui định người mang thai hộ phải có quan hệ thân thiết, cùng hàng với cặp vợ chồng người nhờ mang thai hộ.

. Chào BS, tôi tên Hương (30 tuổi, ở TP.HCM), đang mong đợi đứa con nhờ kỹ thuật mang thai hộ. BS cho hỏi, chẳng hạn vợ chồng tôi nhờ bà A mang thai hộ và thành công. Vì muốn có thêm đứa con, vợ chồng tôi có thể tiếp tục nhờ bà A mang thai hộ lần thứ hai được không?

+ Theo qui định của luật pháp, chỉ những cặp vợ chồng chưa có con lần nào và có đủ chỉ định về mặt y khoa mới được nhờ người khác mang thai hộ. Như vậy, nếu đã có con dù bằng phương pháp nào thì anh chị cũng không thể xin phép được nhờ người mang thai hộ. Hy vọng anh chị sẽ sớm có đứa con bụ bẫm trong một ngày không xa.