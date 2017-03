Nổ cục sạc điện, bé 3 tuổi bị mất bàn tay và một mắt

Ngày 21-12, thông tin từ Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2, TP.HCM cho biết BV đã cấp cứu thành công trường hợp bé trai bị vết thương bàn tay phức tạp khá hi hữu.

Theo BS Trương Anh Mậu, BV Nhi đồng 2, bé trai NTT, hơn ba tuổi (ngụ Vũng Tàu) được chuyển đến BV trong tình trạng bàn tay phải bị dập nát hoàn toàn, mắt phải bị hỏng.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mất máu rất nhiều, các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng với tình trạng vết thương dập nát toàn bộ gân cơ và xương bàn tay, êkíp trực chỉ còn cách cắt và làm mỏm cụt bàn tay cho bé. Mắt phải của bé dù đã được cố gắng bảo tồn nhưng sau đó các bác sĩ khoa Mắt vẫn phải bỏ để tránh nguy cơ nhiễm trùng và ảnh hưởng mắt còn lại.



Tay bé trai sau khi được phẫu thuật tại BV Nhi đồng 2.



Hiện tại bé đã ổn định, vết mổ ở tay và mắt lành tốt nhưng hậu quả đau lòng là bé mất đi một bàn tay và một mắt.



Gia đình cho biết bé T. chơi ở phòng khách một mình thì nhặt sạc điện của người nhà để dưới nền. Sau một hồi loay hoay, vật này phát nổ và phá hủy bàn tay và mắt phải của bé.

Theo người nhà, vật phát nổ là bộ phận được lắp thêm vào xe máy để tăng cường tiếng còi xe khi bật đèn xin rẽ đường.

BS Mậu khuyến cáo, với các trường hợp tai nạn ở trẻ em tại BV theo ghi nhận rất đa dạng như tay kẹt vào cối xay thịt, phỏng do đưa tay vào ổ điện, nuốt tăm tre, nuốt pin gây thủng ruột, bị té lầu do mải chơi điện thoại ngoài lan can...

Có những trường hợp không tin là có thể xảy ra nhưng vẫn xảy ra. Do đó, đối với trẻ con, trách nhiệm giám sát trẻ chơi trong vòng kiểm soát là việc các bậc cha mẹ cần hết sức lưu tâm.

Ngoài ra, các đồ chơi có sử dụng năng lượng điện, pin nguồn gốc không rõ ràng thì cha mẹ cũng nên chú ý, cẩn trọng khi chọn lựa mua cho bé để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.