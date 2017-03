Nói giùm đôi hia bảy dặm

Không cần dùng thước đo cũng biết cự ly từ trái tim đến bàn chân là khoảng cách dài nhất, nếu so sánh với các cơ quan khác. Chính vì thế, bàn chân là vùng xôi đậu dễ bị rối loạn tuần hoàn dưới hình thức hai chiều, hoặc thiếu máu vì đợi hoài nhưng máu sao không đến do tim cố đẩy nhưng hết hơi, hay ngược lại, sung huyết do máu dùng dằng không chịu về tim.

Xem da bàn chân đoán bệnh

Bệnh chứng trên bàn chân cho dù chỉ khu trú trên mặt da bàn chân nhưng nếu quá thường, quá lâu, sẽ không chóng thì chầy ảnh hưởng gián tiếp trên sức đề kháng của cơ thể. Cần gì phải “xem mặt mà bắt hình dong…”, xem da chân cũng đủ đoán vận hạn trong cung sức khỏe của thân chủ.

Da bàn chân vì thế cần được lưu ý chăm sóc, không chỉ vì lợi ích riêng cho bàn chân mà chủ yếu để phòng, chống nhiều bệnh lý nghiêm trọng hoặc là yên nhân khiến da chân xấu xí hoặc là bệnh ăn theo vì sức đề kháng bị bào mòn do bệnh ở bàn chân không được xử lý rốt ráo… Nói cách khác, chăm sóc bàn chân chính là biện pháp cụ thể để mọi đối tượng dễ có vấn đề với mạng lưới mạch máu trên bàn chân như người phải lao động nặng, vận động viên, người bệnh tiểu đường, người yếu tĩnh mạch… có thể giảm tối đa nguy cơ mượn bàn chân leo lên đủ chỗ, từ thận đến tim, từ da vào xương!

Chỉ cần ráng xoa đều cho đến ấm 10 đầu ngón chân là đủ có tác dụng điều hòa hệ thần kinh và nội tiết cho đôi bàn chân.

Chăm sóc bàn chân dễ như bỡn

Thao tác chăm sóc bàn chân càng đơn giản, đương nhiên càng dễ thực hiện cho người quá bận rộn vì cuộc sống. Có khó gì đâu! Biện pháp đầu tiên là chọn đôi giày đừng quá… chật! Tuy tục bó chân bên Tàu đã bị diệt từ rất lâu nhưng không thiếu gì người vẫn còn cắn răng chọn đôi giày nhỏ đi một… số cho bõ công làm người quý… phái! Sang hay không chưa biết nhưng bệnh thì chắc mẩm chỉ là vấn đề thời gian. Với chiếc giày mốt mũi vừa cong vừa nhọn như cây đèn thần trong truyện Ngàn lẻ một đêm, lại thêm gót cao như muốn đẩy gia chủ ngã ập xuống mặt đường thì 10 đầu ngón chân nếu nói được ắt đã đồng thanh kêu trời từ lâu!

Đã lỡ cởi giày đừng quên tận dụng cơ hội để tiến hành vài động tác thể dục cho bàn chân. Một ngày có bao nhiêu phút? Không lẽ không dành được chỉ năm phút phù du cho… bàn chân! Động tác xoa bóp bàn chân chính là biện pháp không vốn để đánh thức sức đề kháng, vì mặt lưng cũng như mặt lòng bàn chân đều chứa nhiều vùng phản xạ với công năng đa dạng. Ai mà nhớ cho nổi sơ đồ toàn bộ vùng phản xạ trên bàn chân nếu quá tất bật với chén cơm manh áo? Thôi thì chỉ cần ráng xoa đều cho đến ấm 10 đầu ngón chân là đủ rồi vì 10 đầu ngón chân, nói đúng hơn, hệ thống biệt huyệt phân bố trên mỗi đầu ngón chân, có tác dụng điều hòa hệ thần kinh và nội tiết mỗi khi nhận kích ứng dễ thương từ động tác xoa bóp của chính gia chủ.

Sau một ngày căng thẳng, người nếu thấm mệt thì bàn chân cũng phải ngất ngư. Phương pháp ngâm chân thay đổi, ít phút trong nước ấm, ít phút trong nước lạnh, cho đúng luật âm dương tưởng chừng như tương khắc mà lại tương sinh, chính là biện pháp phục hồi cho đôi bàn chân mà không cần dùng thuốc. Nếu sau đó chủ nhân còn có ít phút để thoa kem dưỡng da cho bàn chân thì đúng là ăn ở có trước có sau. Tôi đã áp dụng cho hàng ngàn bệnh nhân sản phẩm trong nước với dược thảo như kim ngân hoa, nghệ, lô hội, trái bơ, hoa vạn thọ…

Mấy ai không biết đến chuyện đôi hia bảy dặm? Đôi giày thần được tán dương hết lời nhờ khả năng giúp chủ nhân vượt đường xa trong khoảnh khắc. Nếu đếm cho trọn bước đường đời thì đôi bàn chân can trường đã lướt qua bao nhiêu trăm dặm đường gian truân mà nào có cần đến đôi hia “made by thần tiên”? Cho dù hia bảy hay tám dặm gì đó mà thiếu đôi chân khỏe mạnh để mang hia thì hia nọ chỉ còn có nước dùng làm hàng mẫu trong tủ kính tiệm giày!