Nỗi khổ khi đêm về!

Tuy bổ sung nội tiết tố là giải pháp cấp thời để ức chế các triệu chứng gây khó chịu cho nạn nhân như bốc hỏa, vã mồ hôi, khô âm đạo, đau nhức do loãng xương… Nhưng liệu pháp này, theo kết quả nghiên cứu hẳn hoi, là đòn bẩy khiến đường huyết dao động thất thường cho dù nạn nhân không hề mạnh miệng với món ngọt.

Ứng dụng hoạt chất sinh học

May mắn cho nạn nhân của hội chứng mãn kinh là không thiếu biện pháp đối phó bằng cách ứng dụng hoạt chất sinh học. Một dẫn chứng cụ thể là kết quả thống kê được thực hiện ở ĐH Hamburg (Đức) cho thấy không dưới 80% người mãn kinh được ổn định đường huyết nếu được điều trị sớm với hoạt chất thiên nhiên như polyphenol trong sữa ong chúa, anthocyanin trong các loại đậu, gaba trong gạo mầm, sterol trong cây thuốc như Lepidium, Đương Quy, quercetin trong trái cây …

Điểm đáng nói là thay vì xem nỗi khổ mãn kinh như chuyện trong nhờ đục chịu, người được điều trị hội chứng mãn kinh bằng hoạt chất sinh học rõ ràng yêu đời hơn trước nhờ vừa không trầm uất vừa không lãnh cảm trong chuyện chăn gối. Thêm vào đó, tình trạng loãng xương cũng được ngăn chặn một cách hiệu quả. Trong một số trường hợp, bề dày của vỏ xương được cải thiện rõ rệt trên ảnh chụp cộng hưởng từ, thay vì chỉ mong cầm chân như với các liệu pháp khác.

Hội chứng mãn kinh với nhiều hậu quả gây mất chất lượng cuộc sống của phụ nữ bước vào tuổi trung niên.

Mất chất lượng cuộc sống

Rõ ràng một trong các vấn đề khiến người bước vào tuổi mãn kinh mất chất lượng của cuộc sống là chuyện đêm nào cũng bị đánh thức nhiều lần. Nếu tưởng bạn đồng sàng táy máy không yên thì sai. Lý do là vì bàng quang không chịu ngủ yên khiến nạn nhân tiểu đêm dưới dạng:

- Hoặc mắc tiểu bất ngờ đến độ khó tránh mắc cỡ nếu không nhanh chân ngồi bật dậy!

- Hoặc tiểu lắt nhắt với cảm giác khó chịu vì vừa tiểu xong lại buồn tiểu!

Kiểu nào cũng có hậu quả như nhau. Đó là nạn nhân mất ngủ vì một khi bị đánh thức khó tìm lại giấc ngủ sâu như mong muốn do trung khu điều hành giấc ngủ làm việc rất quan liêu, hễ thức là xem như đã ngủ, cho dù nạn nhân bị kéo dậy lúc 1 giờ sáng!

Bệnh có khuynh hướng xử ép phụ nữ vì số nạn nhân phụ nữ tiểu đêm rõ ràng đông hơn cánh đàn ông. Bệnh càng thường gặp hơn nữa ở quý bà vào tuổi mãn kinh vì rối loạn nội tiết tố nữ tính là đòn bẩy khiến rối loạn cơ vòng bàng quang theo kiểu co lúc không ai cần, khi co lại co nhiều lần khiến dòng nước tiểu không thông một lèo. Bệnh tất nhiên thường gặp ở phụ nữ đã sinh nở nhiều lần vì cơ vòng bàng quang ít nhiều cũng rệu rạo sau lần vượt cạn.

Trật thầy, trật thuốc, trật đường rầy

Vì định kiến, kể cả của thầy thuốc, hễ viêm phải nhiễm nên nhiều bệnh nhân, sau khi nhận chẩn đoán tiểu đêm vì viêm bàng quang liền “bị” điều trị bằng thuốc kháng sinh. Kết quả tất nhiên tiền mất tật mang, nghĩa là bệnh càng lúc càng nặng hơn, vì theo báo cáo với dữ liệu thống kê hết đường phủ nhận:

- Không đến 30% trường hợp viêm bàng quang phải cần thuốc kháng sinh!

- Ngay cả trong trường hợp bội nhiễm, 3/4 bệnh nhân có thể được điều trị hiệu quả bằng hoạt chất sinh học, thay vì hấp tấp nhồi thuốc kháng sinh đời mới!

Viêm bàng quang được biết từ lâu như một loại phản ứng sai lệch của niêm mạc dưới dạng viêm và rối loạn dẫn truyền của cơ vòng bàng quang do cảm giác lạnh ở các vùng nhạy cảm của cơ thể như lòng bàn chân, yết hầu, da đầu và dọc cột sống. Tình trạng này thường xảy ra ở phụ nữ mãn kinh cho dù có mặc quần áo ấm vì nguyên nhân không do thời tiết bên ngoài mà do rối loạn biến dưỡng bên trong. Không lạ gì nếu nạn nhân tắt… lửa lòng!

Có bệnh có thuốc

Kết quả nghiên cứu lâm sàng ở TP.HCM với 50 bệnh nhân suy nhược thần kinh trong giai đoạn mãn kinh vì tiểu đêm đến độ mất ngủ cho thấy 2/3 trong số đó tìm lại được giấc ngủ yên sau bốn tuần điều trị bằng cây thuốc điều kinh, nghĩa là không cần thuốc an thần, kháng sinh, kháng viêm, chống co thắt cơ trơn…, nghĩa là cơ thể tránh được phản ứng phụ của cả lố hóa chất.

Nhiều căn bệnh nghiêm trọng sở dĩ phát tán, từ cao huyết áp bước qua trầm uất cho đến tiểu đường, chỉ vì nạn nhân phải trỗi dậy nhiều lần trong đêm do bàng quang không chịu cùng gia chủ trọn giấc Nam Kha! Rất thường khi nhiều vấn đề trở nên phức tạp một cách oan uổng chỉ vì một điểm khởi đầu đơn giản nhưng không được giải quyết rốt ráo. Vướng bệnh vì tiểu đêm gây mất ngủ là một dẫn chứng rõ hơn ban ngày.

Một khi đã mắc hội chứng mãn kinh, càng không nên bó tay ngồi chờ bệnh khác thừa nước đục thả câu. Cũng không cần giết gà bằng dao mổ trâu để rồi đánh đổi bằng phản ứng phụ của hóa chất tổng hợp. Rõ ràng không thiếu giải pháp nếu như thầy thuốc đừng quên là vẫn còn nhiều phương tiện trị liệu rất gần trong tầm tay. Dược thảo chọn lọc trong kho tàng kinh nghiệm của y học dân gian, nghĩa là phải được xác minh tác dụng theo tiêu chí thực nghiệm của y học hiện đại, chính là đáp án.