Nghe đọc tin: Nối lại thành công hai ngón tay bị cưa máy gỗ cắt đứt

Ngày 22-9, BV Chấn thương Chỉnh hình tỉnh Nghệ An cho biết, ê-kíp phẫu thuật của BV đã nối thành công hai ngón tay bị đứt lìa do tai nạn lao động khi làm thợ mộc cho ông Phạm Viết Thành (42 tuổi, trú xã Thanh Thịnh huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Bàn tay phải của ông Phạm Viết Thành bị máy cưa gỗ cưa đứt hai ngón tay, được đưa đến BV Chấn thương Chỉnh hình tỉnh Nghệ An cấp cứu nối ngón tay. Ảnh Bệnh viện cung cấp

Trước đó, trưa 18-9, ông Thành được đưa đến BV Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An cấp cứu trong tình trạng bị máy cưa gỗ cưa đứt ngón tay trỏ và ngón tay cái của bàn tay phải, mất nhiều máu. Các BS của BV hội chuẩn, cho thấy ngón cái đã bị đứt lìa; ngón trỏ đứt toàn bộ gân và gãy xương, có vết đứt nham nhở; ngón giữa đứt gân duỗi.

Ê-kíp phẫu thuật do BS Nguyễn Duy Quyết làm ê-kíp trưởng cùng 5 BS khác đã gây mê rồi tiến hành ghép nối các ngón tay vào bàn tay cho bệnh nhân Thành. Sau 8 tiếng làm việc liên tục, BS Quyết cùng ê-kíp đã tiến hành nối thành công các phần xương, cơ, gân, mạch máu, thần kinh bị đứt lìa ở phần ngón tay cái và ngón tay trỏ.

Hiện bệnh nhân Quyết đã hoàn toàn tỉnh táo, lớp da tại vết nối không bị hoại tử và mạch máu lưu thông, phát triển tốt, ngón tay hồng trở lại.

BV Chấn thương Chỉnh hình tỉnh Nghệ An ghép nối thành công ngón tay cái của bàn tay trái cho anh bệnh nhân Lê Văn Cường.

-Trước đó, sáng 14-7, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tỉnh Nghệ An cho biết đã nối thành công ngón tay cái bị đứt lìa cho bệnh nhân Lê Văn Cường (35 tuổi, trú xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Do bị tai nạn lao động, anh Cường bị đứt lìa ngón tay cái của bàn tay trái. Người nhà đã bỏ ngón tay bị đứt lìa trong khăn sạch và cho vào túi ni lông ướp lạnh trong thùng đá rồi đưa anh Cường đến BV để ghép nối ngón tay.