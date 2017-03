Nối thành công cánh tay sau 15 giờ bị đứt lìa

Tối 4-2, trong lúc ẩu đả, anh C. bị chém vào tay trái (phần cổ tay). Bệnh nhân được đưa cấp cứu tại bệnh viện huyện rồi chuyển lên BV Chấn thương Chỉnh hình. Tại đây, các bác sĩ ghi nhận cánh tay trái bị đứt gần hết, bệnh nhân bị sốc nặng do mất máu. Ngay lập tức bệnh nhân được hồi sức tích cực. Sau khi ổn định, các bác sĩ quyết định nối cánh tay cho bệnh nhân. Trải qua tám giờ phẫu thuật, cánh tay của anh C. đã được nối thành công.





Cánh tay của bệnh nhân sau khi được nối lại. Ảnh: BS

Theo các bác sĩ, thông thường giờ vàng để nối cứu cánh tay cho bệnh nhân là bốn giờ. Ca nối lần này được xem là ca hiếm và khó bởi thời gian từ lúc bệnh nhân bị đứt cánh tay đến khi nối là 15 giờ.

DUY TÍNH