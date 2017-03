Nữ sinh viên tử vong sau truyền nước tại phòng khám

Công an quận Tân Phú, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân tử vong của nữ sinh Trần Thị Tố Uyên (20 tuổi, sinh viên một trường cao đẳng tại TP.HCM) sau khi được người nhà đưa đến khám bệnh tại một phòng khám Đa khoa trên đường Tân Hương (phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM).



Bệnh nhân Uyên được người nhà đưa đến phòng khám đa khoa Thành Mỹ trên đường Tân Hương để chuyền nước vào ngày 12-6

Thông tin ban đầu, sáng ngày 12-6, Trần Thị Tố Uyên sau khi bưng quả đám cưới thì được bạn đưa về nhà ở quận Tân Phú trong trạng thái mệt mỏi. Sau đó, ông Trần Thanh Bình (52 tuổi, ba của Uyên) chở con gái đi khám bệnh tại Phòng khám Đa khoa Thành Mỹ. “Mình cứ nghĩ cháu bị bệnh sơ nên đưa lên phòng khám. Đến đây, y bác sĩ nói đóng tiền xét nghiệm máu và truyền dịch. Tôi có hỏi truyền dịch lâu không? Họ nói truyền dịch 2 tiếng. Con tôi có nói tôi đi về rồi 2 tiếng nữa đến đón. Tôi về ăn cơm chừng nửa tiếng đồng hồ thì phòng khám điện báo cháu trở bệnh nặng đưa lên Bệnh viện Tân Phú. Tôi cùng vợ chạy lên phòng khám thì các y tá nói đưa đi rồi” – ông Bình cho hay.

Thông tin từ Bệnh viện quận Tân Phú, bệnh nhân Uyên được chuyển đến trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Mặc dù các bác sĩ ở đây đã tích cực cấp cứu hồi sinh tim, phổi suốt 1 tiếng đồng hồ nhưng không thành công.

Trao đổi trong chiều cùng ngày, Bác sĩ Nguyễn Văn Th., người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Uyên tại phòng khám Đa khoa Thành Mỹ nói: “Bệnh nhân được đưa vào phòng khám vào khoảng 11 giờ 30 trong trạng thái sốt, vật vã khó chịu và kích thích. Người nhà có cho biết là bệnh nhân bị sốt 3 đến 4 ngày ở nhà và tự uống thuốc, đã đỡ nhưng ngày hôm nay người mệt mỏi, vã mồ hôi. Khi đo huyết áp thì huyết áp tụt, không lấy được máu. Sau khi chuyền nước được khoảng 10 đến 15 phút thì bệnh nhân khó chịu, nên chuyển đi bệnh viện”.



Chiều cùng ngày, rất đông người thân, bè bạn đã đến nhà xác Bình Hưng Hòa để chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân

Khi đưa bệnh nhân lên Bệnh viện Tân Phú, một điều dưỡng theo xe.



Chiều cùng ngày, thi thể bệnh nhân Uyên được đưa về Nhà xác Bình Hưng Hòa, nhiều người thân, bè bạn đã đến chia sẻ nỗi đau với gia đình. “Nó rất ngoan và hiền, trong gia đình nó là con gái út nên rất nhút nhát. Mấy ngày trước cháu còn khỏe mạnh bình thường vẫn tự chạy xe hàng chục cây số đi học. Chỉ mong sao có kết luận chính xác về nguyên nhân khiến con gái tôi mất đột ngột như vậy” – ông Bình nén nỗi đau.

Theo Bác sĩ Th., nguyên nhân tử vong có thể là do sốt xuất huyết. “Theo nhận định của tôi, nếu sốt 3 đến 4 ngày, có nôn ói như vậy thì cái đầu tiên phải nghĩ là do sốt xuất huyết. Nếu có sốt xuất huyết và biến chứng sốt xuất huyết thì sẽ có sốc do sốt xuất huyết, sốc Danger là rất nặng” – bác sĩ Th. thông tin.