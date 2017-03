Nước đun sôi để nguội quá ba ngày gây ung thư: Thiếu căn cứ khoa học!

Theo các bác sĩ ở Viện Dinh dưỡng Quốc gia, nước đun sôi 100 độ C đã diệt được vi khuẩn, nhưng để nguội trên hai giờ vi khuẩn sẽ xuất hiện trở lại. Sau 24 giờ thì lượng vi khuẩn đã tăng lên rất nhiều do vi sinh vật có ở khắp nơi, chúng dễ dàng xâm nhập vào thức ăn, quần áo, nước uống. Do đó, nước đun sôi để nguội trong điều kiện được bảo quản tốt cũng chỉ nên sử dụng trong hai ngày để tránh tình trạng vi khuẩn tái nhiễm.

Cho rằng nhận định nước sôi để nguội quá ba ngày có thể gây ung thư là thiếu căn cứ khoa học, PGS.TS Trần Hồng Côn, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định: Nếu là nước sạch đã được đun sôi thì thời gian để thoải mái, tất nhiên không phải kéo dài cả tuần hay cả tháng.



Nước đun sôi để nguội nên uống hết trong ngày để tránh tái nhiễm khuẩn. Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng vật liệu để nước cũng rất quan trọng. Nếu là bình thủy tinh thì có thể dùng chứa nước mà không lo chất độc có thể xâm nhập vào nước. Nhưng đối với các loại bình nhựa kém chất lượng được bán trôi nổi trên thị trường thì khả năng nhiễm độc nước từ chúng là rất cao. Lý do là các loại bình nhựa này có thể giải phóng các phân tử hữu cơ, những tạp chất có chứa trong nó vào nước (nhất là nước nóng).

Tương tự, PGS.TS Trịnh Lê Hùng, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà nội cũng khẳng định, tác hại của việc uống nước đun sôi để lâu cũng chỉ dừng ở việc bị các loại vi khuẩn xâm nhập. Khó có thể gây ra được bệnh ung thư.

Bởi vậy, để được an toàn, tránh vi khuẩn xâm nhập vào nước, nước đã được đun sôi tốt nhất nên được uống hết trong ngày. Nếu không để qua hôm sau, nước cần bảo quản trong bình kín, có vòi xả cho mỗi lần sử dụng.