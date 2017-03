Nước mắt chảy ngược ở phòng cấp cứu

“Nước mắt chảy ngược” ngày càng nhiều Mỗi người vào cấp cứu có một hoàn cảnh khác nhau. Thế nhưng hình ảnh cha già, mẹ yếu phải chăm sóc những đứa con bị tai nạn do bốc đồng, nông nổi khiến ai nấy đều chạnh lòng. Điều đáng quan tâm thực trạng nói trên hầu như ngày nào cũng xảy ra. Thậm chí có ngày bốn, năm trường hợp. Bệnh nhân bị tai nạn nhẹ có thể hồi phục sau thời gian điều trị. Trường hợp nặng sẽ mất trí nhớ, sức khỏe giảm sút, thậm chí sống đời thực vật. Trong hoàn cảnh khổ sở này, cha mẹ lại là người trực tiếp chăm sóc nếu bệnh nhân chưa lập gia đình. Tôi chạnh lòng khi bắt gặp không ít hình ảnh người cha, người mẹ khắc khổ đưa những đứa con với cặp mắt nhắm nghiền hoặc vô hồn do tự tử, chấn thương sọ não về nhà chăm sóc. Trong bất kỳ hoàn cảnh, tình thương cha mẹ dành cho con luôn sâu thẳm. Cách đây không lâu, một thanh niên 26 tuổi xăm trổ đầy mình vào cấp cứu do tai nạn giao thông. Người mẹ 54 tuổi nước mắt lưng tròng nắm chặt tay người con như sợ anh ta sẽ đi xa. Thế nhưng người con lại cứ hất tay mẹ và lớn tiếng cằn nhằn, hoạnh họe vì không được mẹ chiều theo ý anh ta. Thậm chí có lần anh ta hất mạnh tay khiến bà mẹ loạng choạng suýt ngã. Trước cảnh tượng ấy, nhiều người bất bình và lên tiếng trách móc người thanh niên. Bà mẹ vội nắm chặt tay con và nói lớn: “Tại tôi, tại tôi, không phải lỗi con tôi”. Rồi những người cha, những người mẹ này lại tiếp tục tắm rửa, đút cơm cho những người con đã “đủ lông đủ cánh trong những tháng ngày điều trị”, như thuở con mới lên hai, lên ba… Nỗi buồn, nỗi khổ sẽ đeo đẳng họ đến suốt cuộc đời. BS TRẦN VĂN SÓNG, Trưởng khoa

Cấp cứu BV Nhân dân 115 (TP.HCM)