Ở dơ một chút mới khỏe

Một nghiên cứu mới của Trường Y Albert Einstein thuộc ĐH Yeshiva (Mỹ) công bố trên tạp chí y khoa Pediatrics (Mỹ) cho thấy hệ thống miễn dịch của trẻ tiếp xúc với vi khuẩn trong mức độ vừa phải sẽ phát triển và trẻ ít có nguy cơ bị dị ứng hơn.

Nghiên cứu được thực hiện trên 1.029 trẻ tuổi 7-8 ở Thụy Điển. Các cha mẹ phải thông báo về lịch sử hen suyễn, chàm, viêm mũi dị ứng của trẻ. Số trẻ này được chia làm hai nhóm. Nhóm một gồm những trẻ sống trong gia đình mà chén bát và đồ dùng nhà bếp được rửa bằng tay và bọt biển, được cho ăn thực phẩm lên men hoặc thực phẩm mua trực tiếp từ nông trại vốn còn chứa nhiều vi khuẩn hơn đã được mang về làm sạch và bày bán ở cửa hàng. Nhóm hai gồm những trẻ sống trong gia đình mà chén bát và đồ dùng nhà bếp được rửa bằng máy rửa và không ăn hai dạng thức ăn trên.

Kết quả, tỉ lệ bị dị ứng ở trẻ nhóm một là 33%, so với 46% ở trẻ nhóm hai. Nếu không kể đến thực phẩm ăn vào thì tỉ lệ bị chàm ở trẻ dùng chén bát rửa bằng tay là 23% so với 38% ở trẻ dùng chén bát rửa bằng máy. Tỉ lệ hen suyễn ở trẻ dùng chén bát rửa bằng tay là 1,7% so với 7,3% ở trẻ dùng chén bát rửa bằng máy. Tỉ lệ viêm mũi dị ứng ở trẻ dùng chén bát rửa bằng tay là 10% so với 13% ở trẻ dùng chén bát rửa bằng máy.

THIÊN ÂN