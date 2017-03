Ô mai Phương Soát, Hồng Lam 'ngậm' đường hóa học

Theo đó, mẫu rau không đạt chất lượng là Kim Chi cải thảo cắt lát, sản phẩm của Công ty Cổ phần CJ Foods Việt Nam (TP.HCM). Mẫu được lấy tại Công ty CPTM Định Nhuận (Hòa Bình). Không đạt về chỉ tiêu Coliforms (1,3x102 CFU/g).

Hai mẫu ô mai không đạt chất lượng là ô mai mơ cam thảo, sản phẩm của Cơ sở sản xuất bánh mứt kẹo Phương Soát (Hà Nội). Mẫu lấy tại Công ty CPTM Định Nhuận (Hòa Bình). Tiếp đó là mẫu ô mai mơ chua ngọt, sản phẩm của Công ty Cổ phần Hồng Lam (Hà Nội). Mẫu được lấy tại Công ty TNHH thương mại Quốc tế và dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long - Chi nhánh Espace Big C the Garden Mall (Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) không đạt về chỉ tiêu về chất tạo ngọt (đường hóa học) như công bố.



Một mẫu ô mai Hồng Lam có hàm lượng đường hóa học vượt mức công bố nhiều lần. Ảnh: NLĐO

Ngoài các mẫu không đạt chất lượng kể trên thì các mẫu có kết quả kiểm nghiệm đạt gồm:

- Nem giòn và xúc xích CP Cocktail xông khói của Chi nhánh Công ty cổ phần C.P Việt Nam, nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội

- Cải rổ, sản phẩm của Công ty TNHH Dịch vụ EB (TP.HCM).

- Các mẫu cải thảo, nạc thịt heo, mực tươi, chân gà đông lạnh, cam sành, được lấy tại Công ty TNHH thương mại Quốc tế và dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long - Chi nhánh Espace Big C the Garden Mall (Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đều đảm bảo chất lượng.

- Bánh oản, sản phẩm của Cơ sở sản xuất bánh kẹo truyền thống Sinh Hùng (Từ Liêm, Hà Nội).

- Mứt cổ truyền - Mứt bí, sản phẩm của Xưởng chế biến nông sản cao cấp Havico (Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Theo Cục An toàn thực phẩm, với các mẫu thực phẩm không đạt chất lượng, Cục đã thông báo cho cơ sở sản xuất, kinh doanh để tạm dừng lưu thông lô sản phẩm vi phạm, xử lý cơ sở chịu trách nhiệm về sản phẩm theo quy định.