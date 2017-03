Phạt 19 trường hợp không phòng, chống sốt xuất huyết

Tại cuộc làm việc, các BV cho biết hiện có nhiều trường hợp thai phụ bị mắc sốt xuất huyết nhưng đều giữ được mẹ con. Theo các BS, nếu mắc quá nặng thì có khả năng thai phụ phải bỏ con do doạ sinh non để giữ mạng sống, do vậy thai phụ phải nhận biết các dấu hiệu bệnh sớm nhập viện. TS-BS Thượng chỉ đạo BV Bệnh Nhiệt đới hỗ trợ chuyên môn cho các BV sản, BV có khoa sản trên địa bàn trong vấn đề này khi các BV có yêu cầu.