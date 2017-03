Phạt 3 căn tin BV do không đảm bảo an toàn thực phẩm

Đó là căn tin BV ĐH Y Dược TP.HCM (Cơ sở 2 tại 201 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5) bị phạt 10 triệu đồng. Lý do, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết thời hạn trên ba tháng. Chưa hết, căn tin không bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Tiếp đó là hộ kinh doanh căn tin BV Mắt (280 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3) bị phạt 3 triệu đồng do cống rãnh ở khu vực cửa hàng, nhà bếp không thông thoát, gây ứ đọng.

Riêng điểm kinh doanh của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Dinh dưỡng Từ Dũ trong BV Từ Dũ (284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM phạt 2 triệu đồng do không bảo đảm quy định về địa điểm và khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác.

Ngoài phạt tiền, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM buộc quản lý ba căn tin nói trên nhanh chóng khắc phục các sai phạm để tránh nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm cho người bệnh và thân nhân.