Phát hiện biến thể của vi-rút cúm A/H1N1

Tuy nhiên, WHO xác nhận biến thể này không có khả năng lây nhiễm cao hoặc trở thành một dạng nguy hiểm hơn so với vi-rút cúm A/H1N1 hiện nay.

Trước đó, Viện Y tế cộng đồng của Na Uy đã thông báo cho WHO về biến thể trong kết quả xét nghiệm các mẫu vi-rút cúm A/H1N1 lấy từ hai bệnh nhân tử vong và một bệnh nhân với những triệu chứng nguy hiểm. Tuy nhiên, các nhà khoa học Na Uy không phát hiện biến thể nào tương tự sau khi phân tích các mẫu vi-rút được lấy từ 70 bệnh nhân cúm khác với những triệu chứng lâm sàng.

Theo WHO, kết quả xét nghiệm trên cho thấy dạng biến thể của vi-rút cúm A/H1N1 ở Na Uy cũng tương tự với dạng biến thể từng phát hiện ở Braxin, Trung Quốc, Nhật Bản, Mêhicô, Ucraina và Mỹ hồi tháng 4-2009. Các biến thể trên chỉ xuất hiện lác đác và chưa lan rộng trong cộng đồng.

WHO khẳng định các loại thuốc được dùng để điều trị cúm A/H1N1 trên thế giới hiện nay như Tamiflu hay Relenza vẫn có hiệu quả đối với các vi-rút biến thể. Trước đó, WHO cũng bác bỏ khả năng vắc-xin phòng cúm A/H1N1 là nguyên nhân gây tử vong cho 41 trường hợp tại 6 nước như các cơ quan y tế đã công bố trước đó. Chuyên gia hàng đầu về vắc-xin của WHO, bà Marie-Paule Kieny tái khẳng định rằng vắc-xin phòng chống cúm A/H1N1 cũng an toàn như vắc-xin chống cúm mùa từng được lưu hành trên thế giới trong 60 năm qua.

Theo TTXVN