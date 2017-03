Phát hiện lò mổ heo lậu xài dấu kiểm dịch giả

Rạng sáng 2-4, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Trạm thú y thị xã Thuận An (Bình Dương) kiểm tra và bắt quả tang hai lò giết mổ heo trái phép tại khu phố Bình Quới A (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An).



Cơ quan chức năng kiểm tra lò giết mổ heo lậu.

Tại lò mổ của ông Nguyễn Văn Hà, cơ quan chức năng phát hiện hộ ông Hà đang giết mổ hai con heo với trọng lượng 190 kg, trong chuồng còn năm con heo đang chờ để giết mổ.

Tại hiện trường cơ quan chức năng thu giữ một mộc lăn kiểm dịch giả, cây chích điện và nhiều dụng cụ dùng để giết mổ.



Tiếp tục kiểm tra hộ gia đình ông Đặng Văn Tuế, cơ quan công an cũng phát hiện hộ này đang giết mổ hai con heo với trọng lượng 170 kg, trong chuồng còn 15 con heo đang chờ để giết mổ.



Lò giết mổ heo lậu không đảm bảo vệ sinh.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính hai hộ trên về hành vi giết mổ động vật tại những điểm không được cơ quan có thẩm quyền cho phép; giết mổ không đảm bảo vệ sinh thú y và không có giấy chứng nhận kiểm dịch.



Được biết hộ ông Đặng Văn Tuế trước đó đã bị cơ quan chức năng lập biên bản xử lý ba lần về hành vi này nhưng vẫn tiếp tục tái phạm.