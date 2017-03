Phát hiện nhiều vi phạm quảng cáo, tiếp thị sản phẩm sữa

Theo quan sát của Hiệp hội Sữa Việt Nam, việc thực thi Nghị định 100 và các văn bản hướng dẫn liên quan của các doanh nghiệp trong những năm trở lại đây là rất tốt, đã được cải thiện hơn nhiều so với thời điểm cách đây 10 – 15 năm. Tuy nhiên, Báo cáo Chỉ số Tiếp cận Dinh dưỡng 2016 (ATNI 2016) đánh giá tình hình thực thi Bộ Quy tắc WHO, chứ không phải là đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 100 và các văn bản khác có liên quan của Chính phủ Việt Nam nên việc dựa trên các khuyến nghị của Bộ Quy tắc WHO để đánh giá về mức độ tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp Việt Nam là không hợp lý. Trên thực tế, một số khuyến nghị của Bộ quy tắc không có trong quy định pháp luật Việt Nam, ví dụ:nhãn sản phẩm không được dùng các cụm từ “nhân cách hóa”, “vật liệu hoá” hoặc các cụm từ tương tự; hay phải ghi số lô sản xuất. Hiệp hội sữa Việt Nam mong muốn rằng các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có Bộ Y tế (Cục An toàn Thực phẩm, Thanh tra Bộ), Bộ Văn hóa, Thể thao – Du lịch, ... sẽ tiến hành thu thập, đánh giá các thông tin, bằng chứng xác thực về các dấu hiệu vi phạm nếu trong Báo cáo và đưa ra kết luận chính thức, đảm bảo sự minh bạch, ổn định của thị trường cũng như bảo vệ uy tín của các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. PGS. TS. Trần Quang Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam