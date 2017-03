Phẫu thuật thành công bé gái bị mắt lồi ra ngoài hơn 5cm

Bé gái 16 tháng tuổi, người dân tộc K’Ho. Từ khi sinh ra bé đã có biểu hiện sưng đỏ mắt bên trái sau đó dần lớn lên thành khối u làm bé bị mù mắt trái. Sau 1 thời gian được đưa đi thăm khám và điều trị, bé được chẩn đoán bị ung thư nguyên bào võng mạc mắt.



TS.BS Trần Chí Cường, Chủ Tịch Hội Can Thiệp Thần Kinh TP.HCM đang khám bệnh cho bé gái.

Một thời gian sau, căn bệnh có chiều hướng xấu đi khi mắt bé ngày càng sưng to và lồi ra ngoài cùng các cấu trúc trong hốc mắt. Mắt trái của bé đã lồi ra ngoài hơn 5cm, và có dấu hiệu lan sang mắt phải. Nguy hiểm hơn, các mạch máu tân sinh đang có dấu hiệu bị vỡ gây xuất huyết nặng và nguy cơ nhiễm trùng đe dọa tính mạng.

May mắn bé đã được một số nhà hảo tâm giúp đỡ. Sau cùng bé được đưa đến bệnh viện quốc tế Phúc An Khang (TP.HCM). Các bác sĩ đã dùng phương pháp hóa trị toàn thân, phẫu thuật cắt bỏ khối u, chiếu laser mắt phải để điều trị. Sau đó các bác sĩ sẽ dùng phương pháp can thiệp trong lòng mạch DSA đưa ống thông siêu nhỏ từ động mạch đùi đến tân động mạch mắt và gây tắc các mạch máu nuôi u. Đây là phương pháp hiện đại ít xâm lấn, một kỹ thuật cao đã được thực hiện tại Trung tâm can thiệp và cấp cứu đột quỵ SIS, bệnh viện quốc tế Phúc An Khang. Sau khi gây tắc, bệnh nhân sẽ được tiến hành nạo vét nhãn cầu khi tình trạng ổn định.

Theo TS.BS Trần Chí Cường, Chủ Tịch Hội Can Thiệp Thần Kinh TP.HCM, trường hợp của bé là tình trạng tăng sinh mạch máu dữ dội, các cấu trúc trong hốc mắt bị đẩy ra ngoài, nguy cơ tử vong do chảy máu, nguy cơ nhiễm trùng huyết, khó khăn hơn là tình trạng chảy máu ồ ạt trong quá trình cắt bỏ khối u và nạo vét nhãn cầu vì động mạch máu mắt xuất phát từ sâu trong não và đi ra ngoài.