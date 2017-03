Phòng bệnh khi trở trời theo kiểu Kneipp

Kneipp sau khi may mắn được dung thân trong một nhà dòng cổ kính đã nghiên cứu cổ thư y học và phát kiến cách chữa bệnh bằng cách đánh thức sức đề kháng qua cách áp dụng nước khoáng, nước nóng, nước lạnh. Ông trở thành ông thầy dùng nước nổi tiếng ở châu Âu đến độ được hoàng gia nước Áo mời làm ngự y. Ông đã đi vào lịch sử nhờ kết quả điều trị không thể phủ nhận với nguyên tắc rất đơn giản.

Chữa bằng phương pháp sinh học thay vì thuốc kháng sinh

Nếu tưởng nghẹn lời trong thời buổi làm ăn khó khăn lại thêm đang phải chạy chức chạy điểm sao đó thì lầm. Lý do thường vì viêm họng hoành hành trong cảnh sáng nóng chiều lạnh, sáng khô chiều ẩm, sáng đổ mồ hôi vì kẹt xe đến sở, chiều ướt nhẹp về nhà vì đường ngập nước!

Lầm to hơn nữa là nhiều người, kể cả không ít thầy thuốc, vẫn tưởng hễ viêm họng là do bội nhiễm tuy viêm nhiễm là tiếng kép. Bằng chứng là nhiều loại thuốc kháng sinh đời mới hầu như được in sẵn trên toa cho đỡ mất thời giờ để ai viêm họng cũng lãnh thuốc như thế. Hậu quả là chuyện lờn thuốc kháng sinh, theo cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới, ở xứ mình từa tựa như chuyện thực phẩm không vệ sinh được bán khắp nơi, cứ như là chuyện bình thường! Đáng tiếc, vì theo kết quả nhiều công trình nghiên cứu của các hãng bảo hiểm ở châu Âu, hơn 3/4 trường hợp viêm họng không cần dùng thuốc kháng sinh, hay tối thiểu không cần dùng ngay thuốc kháng sinh vì nguyên nhân không do bội nhiễm. Thầy thuốc ở nhiều nước phương Tây hoàn toàn có lý khi khuyến khích sử dụng phương pháp sinh học, thay vì giết ngay gà bằng dao mổ trâu, để phòng trường hợp lỡ có ngày gặp trâu điên còn dao bén mà mổ!

Liệu pháp chữa viêm họng đơn giản mà hữu hiệu của Kneipp: Luân phiên ngâm chân trong nước ấm - lạnh - ấm trong năm phút.

Lấy độc trị độc, đau Nam chữa Bắc

Bên cạnh biện pháp xúc miệng để thanh trùng vùng hầu họng, liệu pháp đơn giản nhưng ít người biết chính là cách dĩ độc trị độc: Một mặt mượn ngay khác biệt nhiệt độ để giải quyết tình trạng viêm tấy cổ họng, mặt khác dựa trên tính cảm ứng của vùng phản xạ ngoài da để huy động sức đề kháng trên tinh thần đau Nam chữa Bắc.

Sebastian Kneipp - thầy tu nổi tiếng ở châu Âu không chỉ vì từng là ngự y của hoàng gia nước Áo, mà do phương pháp điều trị đơn giản đã “thiết kế” một liệu pháp không chỉ nhằm điều trị viêm họng mà còn để phòng ngừa mỗi khi vừa phát hiện cổ họng ngưa ngứa khó chịu, theo kiểu như sau:

● Ngâm hai bàn chân ngập đến mắt cá trong thau nước ấm 40 độ C khoảng năm phút.

● Đổi sang thau nước thật lạnh bằng cách pha với nước đá đập vụn 30 giây.

● Trở lại thau nước ấm năm phút.

● Sau đó nằm nghỉ nửa giờ với bàn chân đắp kín nhưng đừng mang vớ.

Thêm vào đó, Kneipp cũng khuyên người nhạy cảm với thời tiết thay đổi nên tự chế thuốc xúc miệng như sau:

● Nấu khoai tây với nước có chút muối. Khoai ăn nóng cho ngon nhưng nước để dành, dùng xúc miệng thật chậm nhiều lần trong ngày nếu khan tiếng vì phải nói nhiều để kiếm chén cơm, như trường hợp của nhiều thầy cô giáo.

● Xắt nhỏ củ hành, ngâm trong mật ong một đêm. Sau đó pha thêm nước lọc theo tỉ lệ một mật, ba nước rồi dùng dung dịch nước mật ong để xúc miệng mỗi giờ một lần khi đau họng.

Thuốc thượng hạng: Súp ức gà nấu tiêu sọ

Trong uống ngoài thoa mới hay. Kneipp đồng thời tán dương món súp thịt gà nấu với tiêu sọ và ớt. Chọn món cay nóng để trị cảm hàn, người ăn hạ nhiệt nhờ vã mồ hồi, đồng thời thanh trùng đường hô hấp nhờ trào nước mắt, nước mũi trong khi ăn thì nền y học dân gian nào cũng có thừa kinh nghiệm. Nhưng nếu tưởng tác dụng giải cảm tán hàn chỉ do vị cay thì chưa thấy hết cái hay của tô canh gà. Theo kết quả nghiên cứu ở hai đại học y khoa nổi tiếng là Oxford - Anh và Philadelphia - Mỹ, hiệu năng chủ yếu của tô canh gà nóng cay là do ảnh hưởng trên sức đề kháng nhờ thành phần chất kẽm chứa nhiều trong miếng ức gà. Bằng chứng là khi cũng nấu canh với đầy đủ tiêu ớt nhưng thiếu thịt gà thì tác dụng giảm thiểu rõ rệt. Chính xác hơn nữa, tuy là tô canh gà nhưng nếu chọn phần khác ngon hơn, như đùi, cánh thì tác dụng vẫn không bằng với công thức nguyên thủy, với miếng ức gà tuy không béo nhưng lại là món bở cho người sụt sịt, sổ mũi, húng hắng, khan tiếng, nhức đầu, mệt mỏi… vì cảm cúm.

Cho đến hôm nay thầy thuốc bên Đức, nơi chắc chắn không thiếu thuốc hóa chất tổng hợp, vẫn tiếp tục áp dụng phương pháp của Kneipp. Họ tất nhiên không áp dụng như thế chỉ vì thiện cảm với tác giả. Họ đã, đang và sẽ tiếp tục dùng cách điều trị như thế vì tác dụng trên thực tế và vì người bệnh bên đó chuộng liệu pháp không chỉ hiệu quả mà đồng thời an toàn cho người tiêu dùng. Kẹt cho người dân xứ mình chỉ ở chỗ hai tiêu chí này dường như vẫn còn là chuyện trà dư tửu hậu, nghĩa là nói nghe cho vui, nghe qua rồi bỏ, bỏ rồi thì quên!