Phòng chống ngộ độc thực phẩm mùa thi

Để chủ động kiểm soát an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong mùa thi năm nay, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế phối hợp với các ngành chức năng tại địa phương đẩy mạnh tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc tới người chế biến, kinh doanh ngành hàng thực phẩm. Bên cạnh đó khuyến cáo người dân thực hiện ăn chín uống sôi, tuyệt đối không mua bán, sử dụng thực phẩm không biết rõ nguồn gốc, thực phẩm không an toàn.

NGỌC BẢO

Theo Cục An toàn thực phẩm, gần tới mùa thi tuyển sinh ĐH-CĐ, nhu cầu sử dụng dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố sẽ gia tăng, đặc biệt ở các TP lớn. Đây cũng là thời điểm vào hè, thời tiết nóng, ẩm là điều kiện thuận lợi để thực phẩm, thức ăn bị nhiễm khuẩn, dẫn đến nguy cơ ngộ độc thực phẩm.