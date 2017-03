Phòng khám ta sử dụng bác sĩ “lạ”

Đài PTTH Long An “ngó lơ” nhắc nhở! Tháng 1-2010, ông Lê Văn Bích, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Long An, đã có báo cáo về công tác quản lý thông tin báo chí gửi cho các cấp. Theo đó, Sở TT&TT lưu ý: Đài PTTH tỉnh chú ý nhiều hơn đến quảng cáo phòng khám Đông y Trung Quốc, sản phẩm về “áo lót” phụ nữ, vì đây là vấn đề nhạy cảm, có ý kiến phản ánh của quần chúng là không đồng tình. Tháng 12-2010, Sở TT&TT tỉnh Long An tiếp tục có văn bản báo cáo các cấp, lưu ý vấn đề quảng cáo phòng khám Trung Quốc. Tuy nhiên, từ đó đến nay, Đài PTTH tỉnh Long An vẫn cứ quảng cáo như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trao đổi vớiPháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Quang Truyến, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Bình Dương, cho biết đã liên hệ với Đài PTTH tỉnh Bình Dương đề nghị ngưng phát sóng quảng cáo phòng khám Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng không biết khi nào họ ngưng. Ngày 26-6, ông Mai Sông Bé, Giám đốc Đài PTTH Đồng Nai, cũng cho biết sau khi báo chí phản ánh những sai phạm của các phòng khám Đông y Trung Quốc, Đài đã chủ động chấm dứt toàn bộ hợp đồng quảng cáo đã ký với các phòng khám Trung Quốc. Về nội dung các hợp đồng quảng cáo, bà Võ Nữ Thu Sương, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ truyền hình (Đài PTTH Đồng Nai), khẳng định đơn vị này kiểm tra rất chặt chẽ các nội dung, kịch bản mà các phòng khám đưa đến. Những nội dung đề nghị quảng cáo ngoài quy định mà Bộ Y tế cho phép, trung tâm cắt ngay. Trong khi đó, ngày 26-6, Đài PTTH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn còn quảng cáo rôm rả cho các phòng khám Đông y. D.TÍNH - D.ĐÔNG Phạm vi hành nghề của phòng chẩn trị y học cổ truyền - Khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú theo đúng phạm vi chuyên môn hành nghề trong giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề; trường hợp nếu có sử dụng phương pháp chữa bệnh bằng châm cứu, bấm huyệt thì phải có đủ điều kiện… - Người hành nghề bằng bài thuốc gia truyền chỉ được khám, chữa bệnh bằng chính bài thuốc gia truyền đó. - Bào chế thuốc sống thành thuốc chín (thuốc phiến), cân thuốc thang cho người bệnh. - Được sử dụng các thành phẩm thuốc y học cổ truyền do các cơ sở khác sản xuất đã được Bộ Y tế cấp đăng ký lưu hành để phục vụ cho việc khám bệnh, chữa bệnh… (Trích Thông tư 07/2007/TT – BYT ngày 25-5-2007)