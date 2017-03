Phục hồi cánh tay trái bị liệt hơn 40 năm

Thông tin từ BV Bình Dân TP.HCM mới đây cho biết các bác sĩ BV này vừa phẫu thuật đặt stent mạch máu cho bệnh nhân NTT (46 tuổi, quê Tiền Giang) có cánh tay biến dạng suốt 40 năm.

ThS-BS Dương Duy Trang, Trưởng đơn vị Tim mạch can thiệp BV Bình Dân, cho biết bệnh nhân T. nhập viện trong tình trạng cánh tay biến dạng với các mạch máu to khổng lồ nổi gồ ghề trên cánh tay khiến tay trái to hơn tay phải khoảng 40%. Bệnh nhân cho biết thời gian gần đây tay mình luôn bị tê rần, đau nhói, mất luôn chức năng vận động, cầm nắm. Thậm chí đi vài bước là thở dốc, phải có người dìu dắt.

Qua khai thác bệnh sử, được biết lúc mới ba tuổi, ông T. bị trúng mảnh hỏa khí vào tay trái và mảnh hỏa khí đó nằm yên trong cơ thể ông tới nay. Từ đó, các bác sĩ tiến hành chụp CT-Scan cho bệnh nhân, phát hiện ra lỗ rò thông thành động mạch - tĩnh mạch dưới đòn tay trái có đường kính 10 mm. Lỗ rò này làm máu từ tim thay vì đổ vào động mạnh đã đẩy một phần vào tĩnh mạch khiến tĩnh mạch bệnh nhân phình to, hình thành mạng lưới tĩnh mạch phụ chằng chịt khiến bệnh nhân mệt mỏi.

Do máu từ tĩnh mạch đổ về tim bất thường nên, tim phải hoạt động nhiều khiến bệnh nhân bị mệt. Khi động mạch phải chia máu cho tĩnh mạch, lâu ngày cánh tay bệnh nhân bị tê do thiếu máu. Do đó, bệnh nhân T. được BV phẫu thuật, đặt stent tại chỗ động mạch dưới đòn tay trái để bít lỗ rò mạch máu.

“Trường hợp của bệnh nhân T. bị tổn thương mạch máu do các vết thương hỏa khí hiện hiếm gặp trong cộng đồng. Thông thường những trường hợp này không gây biến chứng ngay nên bệnh nhân có thể lãng quên. Chỉ khi có biến chứng nặng thì bệnh nhân mới đến BV để thăm khám. Nếu để quá muộn có thể rất khó khôi phục hoàn toàn chức năng của cơ thể” - ThS-BS Dương Duy Trang cho biết.



Sau phẫu thuật can thiệp, sức khỏe bệnh nhân T. phục hồi khá tốt, mạch ở vùng cổ tay đập đều. Cánh tay trái và hệ thống tĩnh mạch của bệnh nhân đã giảm nổi gồ trên da, bệnh nhân đã có thể cầm nắm, thực hiện các động tác trong sinh hoạt thường ngày dễ dàng hơn.

Riêng về mảnh hỏa khí, hiện đã yên vị trong khối cơ, không gây đau đớn và tổn thương mạch máu nên theo các bác sĩ không cần phải phẫu thuật lấy ra.