Phương pháp mới nhận biết dấu hiệu bệnh Alzheimer

Ảnh minh họa. (Nguồn: CNN)

Đây là kết quả một công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ công bố trên tạp chí Tâm thần học và Khoa học thần kinh Lâm sàng (The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences) ngày 13/1.Theo phóng viên TTXVN tại London, cho đến nay, bệnh Alzheimer mới chỉ được chẩn đoán bằng các bài thử khả năng trí tuệ sâu rộng, nhưng theo các nhà khoa học Mỹ thì một cuộc kiểm tra đơn giản cũng có tác dụng tương tự.Tiến sỹ Douglas Scharre, người phát triển phương pháp kiểm tra mới này cùng các đồng sự tại Đại học Ohio (Mỹ) cho biết bài kiểm tra này có thể được thực hiện định kỳ bằng hình thức viết tay hoặc đánh máy, theo đó người tham gia có thể tự kiểm tra khả năng ngôn ngữ, lý luận, tính toán, ghi nhớ và họ có thể gửi kết quả cho bác sỹ của mình để giúp phát hiện các triệu chứng của bệnh liên quan đến trí nhớ như bệnh Alzheimer.Tiến sỹ Scharre nhấn mạnh, việc phát hiện khả năng trí nhớ có vấn đề càng sớm thì việc can thiệp ngăn ngừa bệnh Alzheimer càng hiệu quả hơn.Để có kết quả nghiên cứu nói trên, nhóm nghiên cứu của tiến sỹ Scharre đã tham dự 45 hoạt động cộng đồng tại Mỹ và mời những người tham gia thực hiện bài kiểm tra này.Trong số 1.047 người trên 50 tuổi thực hiện bài kiểm tra với bút và giấy, các nhà khoa học đã xác định được 28% có vấn đề về trí nhớ.Các nhà khoa học tin rằng phương pháp này là công cụ đơn giản nhưng hữu hiệu để tầm soát trên diện rộng những người có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer để từ đó có biện pháp can thiệp sớm hơn giúp bệnh nhân.Đánh giá về công trình nghiên cứu của các đồng nghiệp Mỹ, tiến sỹ Simon Ridley, đứng đầu tổ chức Nghiên cứu Anh về bệnh Alzheimer (Alzheimer’s Research UK) nhấn mạnh vẫn cần có thêm các nghiên cứu để khẳng định liệu phương pháp kiểm tra mới nói trên có phù hợp để đánh giá và theo dõi những thay đổi trong kỹ năng tư duy và ghi nhớ của người hay không.Theo ông Ridley, việc chẩn đoán các bệnh khác nhau dẫn tới chứng mất trí nhớ là rất khó ở giai đoạn đầu, đó là lý do Alzheimer’s Research UK luôn ủng hộ các nghiên cứu nhằm cải thiện phương pháp chẩn đoán.Tiến sỹ Ridley cũng cho rằng những người lo lắng về trí nhớ của mình vẫn nên tìm đến bác sỹ để tư vấn thay vì tự làm các bài kiểm tra trí nhớ ở nhà.

Hiện ở Anh có khoảng 800.000 bệnh nhân Alzheimer và con số này được dự báo lên tới hơn một triệu vào năm 2021.

Theo TTXVN