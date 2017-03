Quả dại khiến ba trẻ tử vong là hồng trâu

Trước đó, 10 em đã hái quả dại mọc trên rừng có màu tím, tròn, hạt bên trong màu hồng về ăn. Sau khoảng sáu giờ ăn, các bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng ngộ độc với các biểu hiện cấp tính: đau đầu, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, men gan tăng, rối loạn điện giải do mất nước.

Theo Cục An toàn thực phẩm, cây quả dại này thường mọc ở khu vực núi đá, nó thuộc dạng cây dây leo, vỏ thân cây màu xanh nhạt, có gai nhọn, cứng. Lá cây to gần bằng hai ngón tay người lớn, dài từ khoảng 11-12 cm, màu của lá xanh đậm.



Quả dại khiến 3 trẻ tử vong.



Quả tròn to gần bằng quả trứng gà, vỏ nhẵn mượt không có lông, quả non vỏ màu xanh nhạt, khi quả chín vỏ có màu tím và hơi mềm, bửa vào trong có lớp vỏ mầu hồng, mỗi quả có từ 4-6 hạt, các hạt có một lớp cùi màu trắng đục, nhiều nước và mềm bao bọc, bên trong cùi có một hạt to bằng hạt ngô có màu tím và hơi dẹp. Quả dại này người dân tộc H’Mông thường gọi là Chi pản Slua (quả gai xanh).



Cây dại được xác định là hồng trâu.

Sau khi xảy ra vụ ngộ độc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Cao Bằng đã lấy mẫu cây và quả dại gửi Trung tâm Phòng chống độc, Học viện Quân y 103 (Hà Nội) xét nghiệm các độc tố, xác định nguyên nhân gây ngộ độc để tìm phương pháp xử lý.GS-TS Hoàng Công Minh, Trung tâm Phòng chống độc ,Học viện Quân y 103 cho biết, từ mẫu cây và quả gửi từ Cao Bằng cho thấy loài thực vật gây ngộ độc là cây hồng trâu (Cap Paris Versi Color), họ màn màn (Cap Paraceae). Hiện chưa rõ độc tố vì đang thử nghiệm trên động vật. Loài cây này có quả và hạt độc tuy nhiên chưa có các nghiên cứu chi tiết về độc tính của chúng. Hiện nay Trung tâm phòng chống độc đang phối hợp nghiên cứu, thử nghiệm độc trên chuột, thỏ.







HUY HÀ