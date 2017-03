Quái gở chuyện cắt lể… trị u bướu!

Dễ nhiễm khuẩn, lây bệnh nguy hại Cắt lể (còn gọi là chích lể) được dân gian sử dụng chỉ nhằm trị những bệnh thông thường như cảm cúm, đau nhức do giãn tĩnh mạch ngoại biên. Tuy nhiên, người thực hiện cắt lể phải có kiến thức và thao tác đúng quy định. Nếu không dễ gây tổn thương các mạch máu của người bệnh khiến máu chảy nhiều, dễ nhiễm trùng, hoại tử… U bướu là căn bệnh do rối loạn cơ thể, điều trị phức tạp nên những cơ sở y tế chính thống không chữa trị bằng cắt lể, xông thuốc. BS TRẦN VĂN NĂM, Phó Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM U bướu là bệnh lý rối loạn nội tiết tố trong cơ thể. Trước khi điều trị u bướu, bệnh nhân phải được kiểm tra các nội tiết tố và những triệu chứng lâm sàng (run tay, mắt lồi, mệt mỏi…). Từ những kết quả trên, bác sĩ mới đưa ra biện pháp điều trị thích hợp như uống thuốc hoặc phẫu thuật. Việc trị u bướu bằng cắt lể tôi chưa từng biết. Ngoài ra, việc cắt lể còn có nguy cơ gây nhiễm trùng, có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, tử vong. Cắt lể không đảm bảo vô trùng còn là nguyên nhân lây nhiễm các bệnh như viêm gan siêu vi B, C, HIV… Bên cạnh đó, việc uống những loại thuốc không nguồn gốc dễ dẫn đến những biến chứng không lường được. TS-BS NGUYỄN ĐÌNH PHÚ, Phó Giám đốc BV Nhân dân 115 (TP.HCM)