Quan hệ thầy thuốc - bệnh nhân đang xấu đi?

Gửi bệnh phẩm đi nước ngoài làm rõ nguyên nhân Anh Nguyễn Văn Hùng (ở TP Vinh, Nghệ An) cho biết sau khi bé Nguyễn Khánh Hà (hai tuổi rưỡi, con gái vợ chồng anh Hùng) tử vong tại BV Nhi Trung ương (Hà Nội) ngày 20-9, gia đình đã làm thủ tục gửi mẫu bệnh phẩm (dịch gan, nước tiểu) sang Nhật để tìm rõ nguyên nhân vì sao bé Hà bị suy gan tối cấp. Trước đó, con gái anh Hùng có biểu hiện sốt, người mệt, lười ăn, lười chơi. Vợ chồng anh đưa con đến phòng khám tự nguyện BV Sản-Nhi (Nghệ An) để thăm khám. Bác sĩ cho biết bé Hà bị viêm mũi họng, viêm phế quản cấp và kê đơn thuốc kháng sinh uống. Tuy vậy bệnh bé vẫn nặng hơn. Sau đó bác sĩ khác khám kết luận bé bị viêm phổi thể hen, cho thuốc uống nhưng bệnh trạng nặng hơn. Gia đình chuyển gấp bé ra BV Nhi Trung ương (Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, gan, lách sưng to, men gan cao, vàng da. Đến chiều 20-9, bé Hà tử vong do bị suy gan tối cấp. Câu chuyện bé Hà tử vong được chia sẻ trên cộng đồng mạng làm nhiều người xót thương. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, anh Hùng cho biết thêm khi có kết quả xét nghiệm từ Nhật gửi về anh sẽ cân nhắc làm đơn yêu cầu phía BV Sản-Nhi Nghệ An trả lời, làm rõ.