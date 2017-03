Quốc hội đẩy mạnh giám sát ATVSTP cuối năm

Sáng 3-1, đoàn giám sát của Quốc hội đã tiến hành kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm (VSATTP) tại các trại chăn nuôi, mua bán thực phẩm, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ở những ngày cuối năm.

Theo đó, đoàn giám sát của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội do ông Nguyễn Lâm Thành làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác VSATTP tại công ty TNHH Vinh Quang và trại chăn nuôi gà của Công ty Cổ phần Ba Huân (tổ 6 ấp Tân Điền - xã Giục Tượng - huyện Châu Thành - tỉnh Kiên Giang).



Đoàn giám sát Quốc hội kiểm tra VSATTP tại Kiên Giang. ẢNH: TK

Tại đây, đoàn công tác lắng nghe báo cáo ghi nhận đóng góp của công ty trong việc cung cấp sản lượng thực phẩm của công ty ra thị trường. Bên cạnh đó, đoàn quan tâm đến việc kiểm soát nguồn thực phẩm từ đầu vào và việc hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất thực phẩm theo chuỗi. Đồng thời nêu cao sự đầu tư vì chất lượng tiêu dùng của khách hàng.

Trao đổi với các công ty, đại diện đoàn giám sát của Quốc hội, ông Nguyễn Lâm Thành cho biết: “VSATTP liên quan trực tiếp đến người dân. Đoàn giám sát của Quốc hội tiến hành giám sát một cách toàn diện về an toàn thực phẩm nhiều địa phương. Qua giám sát ban đầu, chúng tôi đánh giá công tác VSATTP có bước chuyển mạnh mẽ. Đây là dấu hiệu tốt cho sự thay đổi và hy vọng công tác được đẩy mạnh hơn, người dân cùng quan tâm, thực hiện tốt những quy định vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo đảm được nguồn thực phẩm tốt nhất phục vụ cho cộng đồng, bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đặc biệt là thực phẩm an toàn ở những ngày đón tết, mừng năm mới xuân Đinh Dậu 2017.



Ông Nguyễn Thanh Lâm yêu cầu các công ty cần đảm bảo nguồn thực phẩm tốt phục vụ người dân nhất là dịp tết Dinh Đậu 2017. ẢNH: TK

Kiến nghị với Quốc hội, bà Phạm Thị Huân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ba Huân, xin nhà nước quan tâm đến việc nhập khẩu thực phẩm. Tránh tình trạng nhập khẩu các phụ phẩm. Bên cạnh đó, bà còn khẳng định: Công ty Cổ phần Ba Huân luôn đồng hành bao tiêu sản phẩm trứng gia cầm của bà con nông dân, giữ vững đi đầu bình ổn thị trường và vệ sinh an toàn thực phẩm để cung ứng ra thị trường nguồn thực phẩm sạch phục vụ người tiêu dùng trong dịp tết đến xuân về.