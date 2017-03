Quỹ BHYT tạm dừng thanh toán thuốc Ringerfundin

Lý do, hoạt chất này không có trong danh mục thuốc theo Thông tư 31/2011 của Bộ Y tế nên chưa thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT.

Theo BHXH Việt Nam, thời gian qua, một số cơ sở khám, chữa bệnh đã mua, sử dụng và thanh toán thuốc này theo chế độ BHYT với giá cao hơn nhiều so với các loại thuốc có thành phần tương tự, do không có cạnh tranh khi tham gia đấu thầu. Do vậy, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị liên quan tạm dừng thanh toán loại thuốc này theo chế độ BHYT, đồng thời báo cáo tình hình sử dụng về BHXH Việt Nam trước ngày 15-3.

Ringerfundin là dung dịch tiêm truyền do một công ty ở Đức sản xuất và công ty ở Malaysia đăng ký tại Việt Nam.

DUY TÍNH