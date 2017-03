Quý ông thường xuyên ăn đậu phụ: BS Đông y nói gì?

Rau răm ăn nhiều có thể gây yếu sinh lý nhưng đậu phụ rất giàu đạm, không ảnh hưởng đến sinh lý

Yếu vì uống nhiều nước đậu?

Rau răm + đậu phụ: ít người ăn

Anh Ngô Hoàng Minh trú tại Nguyễn Chính, Hoàng Mai, Hà Nội than thở vợ anh thích ăn đậu phụ nên chị thường mua đậu về cho cả nhà cùng ăn. Ngày còn thanh niên anh cũng thích ăn món này nhưng nghe cụ nói ăn nhiều không tốt nên anh Minh bỏ không dám ăn. Hơn một năm từ khi cưới vợ, tuần nào anh cũng ăn đến 4, 5 bữa đậu phụ.Anh bảo vợ "em định giết anh hay sao", vợ anh ngơ ngác cho rằng chồng vô lý vì ở quê chị đậu phụ là món chính và cả làng, cả xã đều ăn có chừa đàn ông đâu.Còn trường hợp của anh Trương Đăng Tuấn trú tại Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội than thở trên diễn đàn làm cha mẹ rằng về mùa đông anh cảm nhận rõ mình sung sức hơn mùa hè. Sau khi làm các thử nghiệm theo quan niệm dân gian, anh Tuấn khẳng định nhiều khả năng mùa hè yếu hơn vì nắng nóng, anh khoái món đậu nành nên ngày nào cũng mua nước đậu về uống. Anh Tuấn nghi ngờ bản lĩnh giảm sút vào mùa hè do đậu nành gây ra.Rau răm, đậu phụ được xem như khắc tinh của quý ông. Anh Vũ Văn Cơ trú tại Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội kể anh không bao giờ ăn rau răm vì sợ ảnh hưởng tới việc sinh sản. Ngoài rau răm, anh Cơ còn bỏ hẳn các món có tính nóng để giữ gìn bản lĩnh quý ông.Bác sĩ Nguyễn Xuân Hướng nguyên Chủ tịch Hội đông Y Việt Nam khẳng định "Ăn đậu phụ không ảnh hưởng gì đến chức năng tình dục của nam. Đậu nành là một thực phẩm tốt, cung cấp nhiều chất đạm thực vật giúp dễ tiêu hóa". Bác sĩ Hướng cho biết ông từng đến nhiều nơi một số vùng, người ta ăn đậu phụ nhiều ngày. Cùng nguyên liệu làm tương như Hưng Yên, Nghệ An, người dân vẫn ăn tương bình thường mà vẫn sinh con, đẻ cái nhiều. Có gia đình lên đến 8 - 9 người con.Còn việc ăn chung rau răm và đậu phụ, bác sĩ Hướng khẳng định hầu như không có ai ăn hai thứ này cùng một lúc nên chưa thể nói ăn hai thứ này giết chết sinh lý quý ông.Còn Thạc sĩ, bác sĩ Đông y Vũ Quốc Trung cho biết chưa có nghiên cứu nào cho rằng ăn đậu phụ không tốt cho quý ông. Đậu phụ rất giàu chất đạm, làm mát cơ thể. Còn rau răm vốn là chỉ là gia vị.Theo đông y rau răm có vị cay nóng, mùi thơm, tính ấm, có tác dụng tán hàn, ích trí, minh mục, tiêu thực, sát trùng.Ăn rau răm sống thì ấm bụng mạnh chân gối, sáng mắt. Ăn nhiều thì sinh nóng rét, thương tổn đến tủy, làm giảm tinh khí, giảm ham muốn tình dục. Phụ nữ hành kinh ăn rau răm dễ bị rong huyết.

Rau răm không độc nhưng dùng nhiều có hại về mặt sinh lý, làm giảm ham muốn tình dục, kém cường dương, tráng khí. Do đó các vị tu hành thường dùng rau răm để tránh những cơn bốc dục. Như vậy, nam giới không nên ăn quá nhiều rau răm vì những lý do trên.

Dùng nhiều rau răm chân huyết sẽ khô đi do bị phá huyết. Khi có thai không nên ăn nhiều rau răm rễ gây sẩy thai. Những người máu nóng, gầy yếu không nên ăn nhiều rau răm.

Còn về thực tế, ông cũng chưa gặp bệnh nhân hay người thân nào khẳng định có thể ăn rau răm nhiều như các loại cây gia vị khác nên quý ông cũng không nên quá lo lắng nếu ăn một vài lá rau răm.

Theo Khánh Ngọc/Infonet