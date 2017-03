Rút đăng ký lưu hành hàng loạt thuốc kém chất lượng

Các thuốc bị rút số đăng ký lưu hành chủ yếu của Ấn Độ như Umedica Laboratories Pvt., Ltd.; Marksans Pharma Ltd.; Yeva Therapeutics Pvt., Ltd., Cure Medicines (I) Pvt., Ltd., Medley Pharmaceuticals Ltd…

Ông Cường cho biết quyết định rút số đăng ký lưu hành các thuốc trên được đưa ra do thực hiện công tác tiền kiểm (yêu cầu các công ty nhập khẩu thuốc phải phối hợp với hệ thống kiểm tra chất lượng kiểm tra 100% lô thuốc nhập khẩu trước khi đưa ra lưu hành trên thị trường) và tăng cường công tác hậu kiểm trong thời gian qua.

Bên cạnh việc rút số đăng ký lưu hành của các thuốc có vi phạm chất lượng, ông Cường cho biết đã thực hiện ngừng tiếp nhận tất các hồ sơ đăng ký thuốc và không cấp số đăng ký lưu hành thuốc đối với tất các hồ sơ đã nộp của các công ty đăng ký hoặc nhà sản xuất có thuốc vi phạm chất lượng thuốc thường xuyên và liên tục trong thời gian qua. Đây là việc làm thể hiện sự quyết liệt của cơ quan quản lý trong công tác quản lý thị trường thuốc Việt Nam.

Theo ông Cường thời gian tới, Cục Quản lý dược tiếp tục chỉ đạo hệ thống kiểm nghiệm từ Trung ương đến địa phương tăng cường hơn nữa công tác lấy mẫu kiểm tra chất lượng thuốc và đặc biệt tập trung vào công tác tiền kiểm nhằm loại bỏ các thuốc kém chất lượng trước khi đi đưa ra lưu thông trên thị trường, phát hiện xử lý nghiêm cả các Công ty nhập khẩu, ủy thác nhập khẩu các thuốc kém chất lượng nhằm để đảm bảo chất lượng thuốc sử dụng an toàn, hiệu quả cho người dân.

THANH GIANG