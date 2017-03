Sản phụ 14 tuổi, mổ bắt con hai lần

Giữ hay bỏ thai ở người vị thành niên? “Đối với người vị thanh niên, có những em mới 15-16 tuổi nhưng cao to, mặc dù chưa đủ tuổi thành niên nhưng đường sinh dục tốt, vậy nên để chuyển dạ tự nhiên là tốt hơn phá thai vì phá thai thì có nhiều nguy cơ. Những trường hợp này chúng tôi khuyên nên để cho các em mang bầu đến kỳ sinh nở và gửi ở các mái ấm tình thương nếu gia đình không muốn nuôi” - BS Yên nói. Theo BS Yên, phá thai ở người vị thành niên có thể dẫn đến sản phụ phải bị cắt tử cung thì tương lai sinh nở chỉ còn là… màu đen, chưa kể là sản phụ có thể chết trên bàn thủ thuật. So với việc ráng để sản phụ mang bầu thêm 4-5 tháng nữa, sinh ra con bình thường thì cuộc đời người mẹ sau này sẽ tốt hơn. Vấn đề này phải tư vấn kỹ cho gia đình. BS Yên nhấn mạnh em gái 17-18 tuổi nếu không quan hệ tình dục là tốt nhưng do môi trường xã hội hiện nay thì phải dạy các em biết ngừa thai như thế nào là tốt nhất, như dùng bao cao su, sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp… hơn là đi giải quyết hậu sự. ___________________________________ Theo tôi, mục tiêu hướng đến là lên kế hoạch tuyên truyền ngừa thai cho lứa tuổi học đường, công nhân, các đối tượng đặc biệt khác. Đa số người vị thành niên mang thai xuất phát từ nguyên nhân không ở chung với cha mẹ hoặc gia đình cha mẹ lục đục. Giáo dục giới tính trong gia đình là rất quan trọng. Nhưng xã hội cũng phải chung tay, bởi thời gian trẻ ở trường nhiều hơn ở nhà. Giáo dục bằng truyền thông như tivi, sách báo, qua thầy, cô giáo, tổ chức Đoàn thanh niên… ThS-BS NGÔ THỊ YÊN, Trưởng khoa Kế hoạch hóa gia đình (BV Từ Dũ)