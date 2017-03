Sẵn sàng đối phó virus Zika xâm nhập

Cập nhật của Trung tâm Dự phòng và kiểm soát dịch bệnh châu Âu đến ngày 30-1, trên 31 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Zika, chủ yếu là các nước khu vực châu Mỹ. Đặc biệt, cơ quan y tế Colombia cũng thông báo số trường hợp nhiễm virus Zika tại nước này đã tăng lên 20.297 trường hợp, trong đó có hơn 2.000 phụ nữ mang thai. Colombia trở thành nước thứ hai bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi virus Zika, sau Brazil. Tuần qua, Pháp và Canada đã xác nhận những ca nhiễm virus Zika đầu tiên. Trong khi đó ngày 29-1, Bộ Y tế New Zealand thông báo chín công dân nước này đã bị nhiễm virus Zika. Toàn bộ những người này đều vừa trở về từ các đảo quốc Nam Thái Bình Dương, trong đó có bốn người từ Tonga, bốn người từ Samoa và người còn lại chưa rõ địa điểm. Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố triệu tập cuộc họp khẩn vào ngày 1-2 để đánh giá về khả năng virus lây lan cũng như tìm kiếm các biện pháp phòng, chống virus Zika. “Chúng ta cần có những câu trả lời với tình hình này thật sớm. Vì vậy, tôi đã quyết định triệu tập một ủy ban khẩn cấp vào ngày 1-2. Ủy ban này sẽ cố vấn và đề xuất các biện pháp đối với những quốc gia bị ảnh hưởng cũng như những lĩnh vực cần được nghiên cứu khẩn cấp” - bà Margaret Chan, Tổng Giám đốc WHO, phát biểu. ______________________________ Theo Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM, tại sân bay Tân Sơn Nhất, các máy đo thân nhiệt đã được triển khai và hoạt động liên tục 24/24 giờ. Cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nhân lực và các phương án đối phó khi có ca nghi nhiễm virus. Trong ngày 1-2, trung tâm sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan để kiểm tra mật độ muỗi ở sân bay Tân Sơn Nhất. Sở Y tế TP.HCM và Trung tâm Y tế dự phòng cũng có kế hoạch triển khai ứng phó trong các ngày tới.