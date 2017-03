Sau 20 năm tiếp nhận được 8,2 triệu đơn vị máu

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên, đồng thời là phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, cho biết như trên.

Theo bà Xuyên, so với các nước trong khu vực và trên thế giới, phong trào hiến máu tình nguyện của Việt Nam trong 20 năm đã có những bước tiến vượt bậc. Lượng máu thu được năm 2013 là gần 1 triệu đơn vị máu, tăng gấp 6,7 lần so với năm 1994. Tỉ lệ hiến máu tình nguyện đã đạt 90,2%, tỉ lệ dân số hiến máu đã đạt 1,08%, đáp ứng trên 50% so với nhu cầu cấp cứu và điều trị.

l Cùng ngày, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (Hà Nội) cũng tổ chức Lễ hội Xuân hồng 2014. Đây là lần thứ bảy Lễ hội Xuân hồng được tổ chức, khắc phục tình trạng khan hiếm máu sau dịp tết Nguyên đán.

Ban tổ chức dự kiến có 20.000 người tham gia ngày hội, trong đó có ít nhất 10.000 người đăng ký hiến máu, tiếp nhận tối thiểu 7.000 đơn vị máu.

HUY HÀ