Sẽ không bổ nhiệm tiến sĩ làm giám đốc bệnh viện

Một trong những giải pháp căn cơ là tăng giường bệnh. Cuối 2016, BV Nhi đồng TP (tại huyện Bình Chánh) sẽ xây xong và đi vào hoạt động với quy mô 1.000 giường theo tiêu chuẩn quốc tế. Sở Y tế đã chuẩn bị sẵn sàng một đội ngũ y, bác sĩ (BS) cho BV Nhi đồng TP. “Năm 1978, BV Nhi đồng 1 đưa nhân lực qua BV Nhi đồng 2 để thành lập BV Nhi đồng 2. Bây giờ Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 đưa quân ra BV Nhi đồng TP. Đây là thời điểm lịch sử của ngành y tế TP” - TS-BS Thượng nói.

Bên cạnh đó, năm 2016 cũng sẽ khởi công BV Ung bướu cơ sở (quận 9) với 1.000 giường theo tiêu chuẩn quốc tế. HĐND TP cũng đã thông qua kinh phí xây dựng ba BV cửa ngõ quy mô mỗi BV 1.000 giường ở Hóc Môn, Củ Chi và Thủ Đức.

Giải pháp căn cơ nữa là tăng số lượng và chất lượng nguồn nhân lực. Theo TS-BS Thượng, 5-6 năm nữa mỗi năm TP cho ra 1.000 BS và chắc chắn không sợ thiếu mà quan trọng là chuẩn hóa năng lực chuyên môn.

“Sắp đến, nhân lực chuyên sâu tại các BV chỉ có BS CKI và CKII, không có tiến sĩ, thạc sĩ. Tiến sĩ, thạc sĩ sẽ chỉ theo đường giảng dạy và định hướng sắp tới có thể không bổ nhiệm tiến sĩ làm giám đốc BV mà là BS CKII. TP.HCM kiên quyết đi theo hướng này” - TS-BS Thượng nói.

TS-BS Thượng cho rằng năm 2016, các BV phải nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm tai biến điều trị, nâng cao thái độ giao tiếp, tuân thủ phác đồ điều trị, ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo tốt an ninh trật tự BV…

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, năm 2015, số lượng khám chữa bệnh của các BV công lập trực thuộc Sở là hơn 26,5 triệu lượt, tăng gần 3,5% so với năm 2014. Số lượng nội trú đạt hơn 1,4 triệu lượt, giảm so với năm 2014. Nhiều BV quận/huyện như quận 2, 4, 11, 12, Bình Tân, Gò Vấp, Thủ Đức… đã giảm chuyển viện rõ rệt, như BV quận Gò Vấp giảm đến 40% so với năm 2014.