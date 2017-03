Sẽ nhờ BV Tâm thần Trung ương 2 giám định sức khỏe bà Vân

Trong đêm 10-8, bà Nguyễn Thị Vân - nghi can đâm bé trai 11 ngày tuổi ở BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long rạng sáng 8-8, đã được lực lượng chức năng đưa khỏi BV để chuyển vào trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Long phục vụ công tác điều tra.

Về việc giám định để kết luận bà Vân có bị tâm thần hay không, ông Nhôm cho hay theo dự kiến, BV định tiếp tục lưu bà Vân lại BV để ngày 11-8 mời thêm bác sĩ từ BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ sang tham gia hội chẩn, từ đó sẽ thống nhất kết luận. Tuy nhiên, phía công an cho biết vì đang trong quá trình khẩn trương điều tra và qua làm việc nhận thấy bà Vân tỉnh táo, trả lời rõ ràng mọi vấn đề nên công an đưa bà Vân vào tạm giam trước. Khi cần thiết công an sẽ trưng cầu và đưa bà đi giám định tại BV Tâm thần Trung ương 2 ở Đồng Nai.





Lực lượng công an đưa bị can Vân rời BV để vào trại tạm giam. Ảnh: GIA TUỆ

Theo BS-CKII Nhôm, về mặt chuyên môn tình hình sức khỏe của bà Vân hiện chưa rõ ràng. Tuy nhiên, việc chẩn đoán từ BV Tâm thần Trung ương 2 sẽ đảm bảo xác định rõ tình trạng của bà Vân và điều này thuộc thẩm quyền của công an trong quá trình tố tụng nên BV tôn trọng yêu cầu này.

Ông Nhôm cũng thông tin thêm chị Võ Thị Hồng Duyên - mẹ cháu bé đã hồi phục sức khỏe hoàn toàn và BV đã cho xuất viện để lên TP.HCM chăm sóc cho con.

Như chúng tôi đã thông tin, ngày 10-8, bà Vân đã bị khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng để điều tra về tội giết người.