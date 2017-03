Sẽ thành lập nhiều đoàn thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm

Ông Nguyễn Thanh Phong cho biết trong chương trình tọa đàm do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức chiều 18-1.

Theo Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), trong dịp tết Nguyên Đán, lễ hội xuân 2016, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về ATTP sẽ tập trung hai nội dung chính đó là giáo dục truyền thông pháp luật , kiến thức mua bán, sử dụng thực phẩm an toàn vệ sinh. Thứ 2 là tổ chức, thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành từ TW đến địa phương trong đó tập trung vào các cơ sở sản xuất lớn trong dịp tết, các sản phẩm từ thịt, cá, trứng, bánh mứt kẹo, rượu bia,nước giải khát, rau củ quả,đó là những nhóm hàng trong dịp tết tiêu thụ rất lớn.

Đặc biệt, các đoàn thanh tra tập trung thanh tra các thành phố lớn, chợ đầu mối, các địa điểm tập trung chuyển các nguồn hàng đi về các tỉnh, cửa khẩu. “Khi thanh tra kiểm tra kết hợp lấy mẫu để có thể xử lý luôn tại chỗ và công bố các sai phạm này trên phương tiện truyền thông đại chúng. Đây là chỉ đạo rất quyết liệt” – ông Phong nói.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, bày tỏ: “An toàn thực phẩm (ATTP) hiện nay không chỉ nóng trên diễn đàn báo chí mà còn nóng trên cả diễn đàn Quốc hội. Người tiêu dùng ngày càng lo lắng trước tình hình ATTP. Ví dụ rau chẳng hạn, đây là mặt hàng không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày nhưng mua rau ở đâu thì an toàn thì người tiêu dùng không biết? Người tiêu dùng sẵn sàng trả đắt hơn để mua rau ăn toàn nhưng vào siêu thịt mặc dù rau có gắn mác là rau an toàn nhưng thực tế vẫn chưa chắc là an toàn. Nhiều vụ việc cho thấy rau không an toàn vẫn bị trào trộn vào siêu thị”.

Ông Hùng cho biết càng dịp tết, các vụ buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng càng nhiều. Gần đây, nhiều vụ việc mà các cơ quan chức năng phát hiện ra hàng tấn thịt thối, chuẩn bị được tẩm ướp để đưa ra thị trường.

“Người tiêu dùng vẫn hết sức lo ngại về thịt tạo nạc đến gà nuôi bằng vàng ô, chuối dấm bằng thuốc diệt cỏ…người tiêu dùng không khỏi hoang mang. Mặc dù cơ quan chức năng đã có nhiều cố gắng, nhiều đoàn chuyên ngành từ trung ương đến địa phương đã phanh phui nhiều vụ việc mất ATVSTP nhưng ATTP vẫn là nỗi bức xúc” – ông Hùng nói.