Sơ cứu người bị tai nạn giao thông tại hiện trường

BV tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân bị gãy xương được thân nhân và người đi đường chuyển đến. Do không được sơ cứu trước đó, lại di chuyển không đúng phương pháp nên các đoạn xương gãy va chạm vào nhau. Điều này khiến nạn nhân dễ bị choáng, sốc, chấn thương thêm nặng. Thậm chí có trường hợp tử vong. Tương tự, không ít nạn nhân chấn thương cột sống do tai nạn giao thông được thân nhân và người đi đường sốt ruột đưa đến BV. Do di chuyển không đúng nên chấn thương thêm trầm trọng, khó khăn trong xử lý. Có trường hợp nạn nhân bị liệt do đứt tủy, tàn phế suốt đời. Cũng có trường họp nạn nhân tử vong do sốc, đau đớn… TS-BS NGUYỄN ĐÌNH PHÚ, Phó Giám đốc BV Nhân dân 115 (TP.HCM).