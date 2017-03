Sơ cứu sai cách, trẻ phỏng nhẹ thành nặng

Sơ cứu ban đầu khi trẻ bị phỏng Khi trẻ bị phỏng, việc sơ cứu ban đầu là rất cần thiết để vết phỏng không ăn sâu vào trong, tránh nhiễm trùng máu và những biến chứng nguy hiểm. Trẻ phỏng nước sôi và lửa, điều đầu tiên là không được cởi quần áo vì da trẻ có thể bị lột, rất dễ nhiễm trùng. Sau đó, dội nước sạch liên tục 5-10 phút để làm mát vết phỏng rồi nhanh chóng đưa trẻ tới bệnh viện. Trẻ phỏng điện rất dễ bị ngất, ngưng thở. Do đó, sau khi cắt dòng điện thì điều đầu tiên là hô hấp nhân tạo tại chỗ cho trẻ. Khi trẻ tỉnh táo thì tiếp tục sơ cứu vết phỏng. Có hai loại phỏng điện: Phỏng do tia lửa điện và phỏng do dòng điện. Trẻ bị phỏng tia lửa điện thì sơ cứu như trẻ bị phỏng lửa. Trẻ bị phỏng do dòng điện không gây vết thương bên ngoài nên dễ “đánh lừa” khiến phụ huynh cảm thấy an tâm. Tuy nhiên, vài ngày sau chỗ bị phỏng sẽ sưng, cứng và gây hoại tử. Do vậy, trẻ bị phỏng do dòng điện cũng cần được cha mẹ đưa tới bệnh viện sớm để bác sĩ theo dõi. BS ĐẶNG THỊ THANH THÚY, Phó Trưởng

khoa Phỏng-Tạo hình BV Nhi đồng 1 (TP.HCM)