Sốc: 60% trường hợp gãy “của quý” là do… tự bẻ

Theo đó, số bệnh nhân bị gãy dương vật (tuổi nhỏ nhất là 21, tuổi lớn nhất là 84) gồm 60% do bệnh nhân tự bẻ, 36% bị gãy khi quan hệ, các trường hợp còn lại bị gãy do nằm đè lên “cậu nhỏ” khi cương, do tai nạn lúc đá banh, bị người khác đánh. Mỗi tháng, BV này tiếp nhận từ ba - năm bệnh nhân nhập viện do gãy dương vật.





Bác sĩ Lê Vũ Tân, Khoa Nam học, BV Bình Dân giải thích: Ở Việt Nam, ngoài nguyên nhân gãy dương vật khi giao hợp, “cậu nhỏ” trượt ra khỏi âm đạo và va vào đáy chậu hoặc xương mu, còn do thói quen bẻ dương vật khi “đương sự” xấu hổ vì dương vật cương cứng (e ngại người khác nhìn thấy). Thậm chí, một số bệnh nhân có thói quen bẻ như bẻ khớp ngón tay để... nghe tiếng kêu “vui tai”.

Theo bác sĩ Tân, khi dương vật cương cứng cao độ, các lớp mạc bao quanh thể hang bị dãn nở nên rất mỏng và yếu, chỉ cần một động tác nhẹ làm gập góc dương vật hoặc va chạm vào dương vật cũng đủ làm cho các lớp mạc quanh thể hang bị vỡ, gây thoát máu từ thể hang ra ngoài. Khi gặp tai nạn, bệnh nhân phải nhập viện sớm để lấy máu tụ, khâu lại bao trắng thể hang bị vỡ nhằm sớm phục hồi.