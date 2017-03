Sỏi thận trên đà tăng vì nhiệt độ tăng

(PL)- Tạp chí Clinical Journal of the American of Nephrology đưa ra một nghiên cứu của bệnh viện nhi Philadelphia và ĐH Pennsylvania (Mỹ) cho thấy bệnh sỏi thận đang trên đà tăng.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu y tế của 4,6 triệu người ở South Carolina (Mỹ) từ năm 1997 đến 2012. Có gần 153.000 trường hợp mắc sỏi thận trong 15 năm này. Xu hướng gia tăng sỏi thận ở trẻ em; ở thiếu niên, đặc biệt ở các bé gái thiếu niên; và phụ nữ trẻ là điều đặc biệt đáng lo ngại vì có thể làm gia tăng các bệnh tật khác như suy thận mạn tính, các bệnh về tim mạch và xương. Các nhà nghiên cứu chưa xác định cụ thể nguyên nhân tăng, tuy nhiên một số nghiên cứu khác cho thấy có sự liên quan giữa nhiệt độ tăng và tăng số lượng người đến bệnh viện chữa trị sỏi thận. Nghiên cứu nhận định tình trạng mất nước do nhiệt độ cao có thể gây ra sỏi thận, cùng với đó là do chế độ ăn uống quá nhiều muối. Số lượng người bị sỏi thận ở South Carolina những năm gần đây tăng, liên quan với việc nhiệt độ nơi này tăng. Tình trạng bị sỏi thận đã gia tăng trên 30 năm qua nhưng 15 năm gần đây tăng mạnh và xu hướng này sẽ tiếp tục tăng cùng với đà tăng của nhiệt độ. ĐĂNG KHOA