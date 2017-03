Sốt dịch vụ cho thuê đồ chơi trẻ em

Anh Dương Anh Tuấn (Khâm Thiên) đã phải chi khá nhiều tiền để mua đồ chơi cho con gái, đặc biệt trong dịp nghỉ hè. Bỏ ra 4,5 triệu đồng để mua một ngôi nhà hơi loại nhỏ nhưng "nhóc tỳ" nhà anh cũng chỉ chơi được một tháng rồi lại bỏ xẹp lép trong một góc nhà. Hè năm nay, anh đã tìm hiểu dịch vụ cho thuê đồ chơi và cảm thấy rất hài lòng. Con gái anh được đến tận kho chơi và chọn những gì bé thích. Cùng số tiền nhưng cháu được chơi nhiều loại đồ chơi khác nhau, nhà lại rộng chỗ, đồ chơi không bị xếp xó một cách phí phạm, anh Tuấn cho biết thêm.



Hình thức cho thuê đồ dùng và đồ chơi cũng khá hấp dẫn với các gia đình có em bé (từ 0 đến 1 tuổi). Những chiếc thảm chơi, ghế rung bập bênh, ghế tập ngồi, xe tập đi, ghế tập ăn... hầu hết các bé chỉ dùng trong thời gian ngắn (1-2 tháng). Do đó, thay vì bỏ ra 600.000 - 2 triệu đồng để mua mỗi món đồ, phụ huynh có thể bỏ ra 50.000 - 200.000 để thuê về và sử dụng trong thời gian cần thiết. Các chủ cho thuê cũng chú ý chọn nhiều loại từ đồ chơi giải trí, phục vụ học tập, rèn luyện kĩ năng, đồ chơi nhóm với chất lượng tốt, thiết kế bắt mắt, chất liệu an toàn của các hãng đồ chơi uy tín.



Không chỉ có phụ huynh, các nhà hàng, công ty chuyên tổ chức sự kiện cũng là khách hàng thường xuyên thuê đồ chơi để tổ chức những bữa tiệc thôi nôi, tiếc sinh nhật cho bé yêu. Họ thường chọn những món đồ chơi tập thể: nhà hơi to, cầu trượt mini, thú nhún, nhà bóng, bập bênh để các khách mời nhí đến cùng chơi. Giá thuê sẽ được tính theo giờ hoặc theo ngày.



Phụ huynh có thể dẫn các con đến tận cửa hàng để vui chơi thỏa thích. Sau đó, các bé sẽ tự chọn cho mình món đồ chơi ưng ý. Giá thuê tương ứng 1/5 đến 1/10 giá trị món hàng tùy vào thời gian mượn, người thuê phải đặt cọc bằng 100% giá trị của món đồ. Thời gian thuê của các bé thường từ 2 tuần đến một tháng, thời gian này càng dài chi phí càng giảm. Hầu hết các phụ huynh thường thuê từng món một, nếu thuê cùng lúc nhiều món đồ chơi thì chi phí đặt cọc sẽ rất cao.











Đồ chơi được làm từ những vật liệu an toàn, thiết kế bắt mắt mới hấp dẫn được những khách hàng nhí.

Ảnh: Nhật An



Theo Nhật An (VnExpress)



Các món đồ chơi sau khi cho thuê một thời gian sẽ được thanh lý giảm 50 - 80% so với giá mua ban đầu. Chủ hàng phải liên tục sắm thêm đồ chơi mới, phục vụ các khách hàng nhỏ tuổi "khó tính". Vào các dịp tết thiếu nhi, trung thu... những cửa hàng này đều có chế độ khuyến mãi 10-20% với các bé.Mở những cửa hàng như vậy vốn cũng lên đến vài trăm triệu. Đồ chơi phải được làm từ các chất liệu an toàn, màu sắc, âm thanh và nhiều tính năng để phụ huynh an tâm và hấp dẫn được các khách hàng nhí. Chủ cửa hàng phải thường xuyên nhập mới các loại đồ chơi, gắn với các bộ phim hoạt hình đang chiếu trên truyền hình: ôtô McQueen, chiến cơ siêu hạng, Angry bird...Nhiều cửa hàng đồ chơi đã thêm dịch vụ vừa bán kết hợp cho thuê để kiếm thêm. Anh Ninh (chủ cửa hàng đồ chơi trên phố Chùa Bộc) giải thích, kinh doanh ế ẩm, nhà nhà thắt chặt chi tiêu nên không phải ai cũng dư dả tiền mua đồ chơi cho con. Do đó, dịch vụ cho thuê là "đôi bên cùng có lợi". Những cửa hàng này phải thuê người vận chuyển riêng để vận chuyển đồ chơi cho các khách hàng nhí thật đảm bảo. Giá đặt cọc dù có cao nhưng bố mẹ nhắc nhở sẽ giúp cho các cháu biết tôn trọng, giữ gìn đồ chơi hơn, anh Ninh chia sẻ thêm.Tuy nhiên, việc ký hợp đồng thuê, các điều khoản lại phải thật rõ ràng với từng loại đồ chơi. Đồ chơi bị hỏng đột xuất nếu còn nguyên vẹn sẽ được hoàn trả 100% tiền đặt cọc, nếu đồ chơi bị dập nát, không còn nguyên vẹn, người thuê sẽ mất 50 - 70% tiền đặt cọc. Vào dịp nghỉ hè, khách hàng tới thuê đông, nhiều loại đồ chơi vừa về tới kho "chưa ấm chỗ" đã được chở đến khách hàng tiếp theo. Các chủ buôn phải thường xuyên cập nhật thông tin về sản phẩm để khách hàng không mất công khi đến thuê mà sản phảm lại không còn. Hơn nữa, chủ thuê còn phải thường xuyên vệ sinh sạch sẽ các loại đồ chơi đảm bảo an toàn cho các vị khách nhí.