Sốt xuất huyết mà bác sĩ nói viêm họng!

Dễ nhầm với bệnh khác Trong giai đoạn sớm, bệnh dễ nhầm lẫn với viêm đường hô hấp cấp, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy cấp… Do vậy, khi thấy người bệnh bị sốt cao đột ngột từ hai đến bảy ngày, mệt mỏi, bứt rứt, da xung huyết, mắt đỏ, họng đỏ không kèm đau rát và có dấu hiệu xuất huyết bất thường trên cơ thể thì cần đưa ngay người bệnh đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. ThS-BS NGUYỄN MINH TUẤN,

Trưởng khoa SXH BV Nhi đồng 1 Diễn biến nhanh, dễ tử vong SXH nếu diễn biến nhanh, bệnh nhân sẽ bị sốt cao do máu bị cô đặc, làm cho lưu thông máu bị giới hạn dẫn đến thiếu máu các cơ quan. Điều này gây xuất huyết, suy đa tạng và tử vong nếu bệnh nhân không được cấp cứu, điều trị kịp thời. ThS-BS NGUYỄN THANH TRƯỜNG,

Trưởng khoa Nhiễm D BV Bệnh Nhiệt đới 25.000 ca SXH được ghi nhận tại khu vực phía Nam năm 2014, trong đó 19 người tử vong. Từ đầu năm 2015 đến nay, cả khu vực này có gần 11.000 ca mắc, tăng 25% so với cùng kỳ; 11 ca tử vong, tăng năm ca so với cùng kỳ. Riêng TP.HCM, năm 2014 ghi nhận 6.500 ca SXH (theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM). Trong đó có sáu người chết. Tính từ đầu năm đến giữa tháng 4-2015, TP.HCM ghi nhận 3.530 ca SXH, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.