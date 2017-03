Sữa hữu cơ: Lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe

Ngày nay, xu hướng sử dụng sản phẩm nguồn gốc từ thiên nhiên đã trở nên phổ biến. Không chỉ ở các nước phát triển mà ngay tại Việt Nam, người tiêu dùng tìm đến loại thực phẩm này nhằm mang lại sức khỏe cho cả gia đình. Trong đó, các sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn organic (hữu cơ) luôn được quan tâm đặc biệt. Tạp chí Medical News Today (Anh) vừa công bố kết quả nghiên cứu gần đây đã chứng minh trái cây, rau... hữu cơ đều có nguồn gốc an toàn, quy trình chế biến sạch, nhiều chất chống ôxy hóa có lợi cho việc kháng ung thư và các bệnh về tim. Đặc biệt là sữa tươi hữu cơ.





Nhiều dưỡng chất có lợi

Theo trang Organic Facts, sữa hữu cơ mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Những điểm nổi bật như sau:

• Nhiều Omega3: Nghiên cứu tiến hành tại ĐH Aberdeen (Anh) cho thấy sữa hữu cơ có nhiều hơn khoảng 71% omega 3 hơn so với sữa thông thường. Omega 3 là acid béo cần thiết cho sự phát triển một cơ thể khỏe mạnh. Tăng cường dung nạp omega 3 làm giảm tỉ lệ mắc bệnh tim, ung thư, viêm khớp...

• Giàu Acid Linoleic liên hợp (CLA): Loại acid béo này rất cần thiết cho cơ thể, làm tăng tỉ lệ trao đổi chất, khả năng miễn dịch với bệnh tật, giảm mỡ bụng, giảm cholesterol. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng bò chăn thả trên đồng cỏ sản xuất CLA nhiều hơn 500% trong thành phần sữa so với bò ăn thức ăn gia súc.

• Không ô nhiễm hóa học: Bò hữu cơ được chăn thả trên đồng cỏ được trồng với tiêu chuẩn cao. Do đó, sữa không bị nhiễm hóa chất độc hại như dư lượng thuốc trừ sâu, phân bón, hormone, không có dấu vết của thuốc kháng sinh, urê hoặc kích thích tố sinh sản.

• Nhiều chất chống ôxy hóa: Sữa hữu cơ có chứa gấp 2-3 lần nồng độ chất chống ôxy hóa như lutein và zeaxanthin so với sữa thông thường. Trong đó, lutein là thành phần hiệu quả trong việc ngăn ngừa nhiều bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể. Còn zeaxanthin bảo vệ mắt khỏi tác hại của tia UV và tác động của các gốc tự do. Đặc biệt, nghiên cứu do Viện Khoa học Nông nghiệp Đan Mạch đã chỉ ra rằng sữa hữu cơ có nồng độ vitamin như A và E cao hơn so với sữa thông thường.

Lựa chọn sữa organic tươi ngon

Đón đầu nhu cầu lựa chọn thực phẩm organic, lần đầu tiên tại Việt Nam, Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) ra mắt sản phẩm sữa tươi Organic cao cấp tươi ngon, thuần khiết theo tiêu chuẩn USDA Hoa Kỳ (Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ). Đây là một bước đột phá trong hành trình khẳng định vị thế dẫn dầu của công ty, luôn cam kết mang đến cho cộng đồng các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng quốc tế.

Để có được một cốc sữa tươi ngon, Vinamilk Organic phải trải qua một quy trình sản xuất đặc biệt với chế độ “ba không” nghiêm ngặt. Những cô bò organic sau khi trải qua bước sàng lọc sức khỏe kỹ lưỡng sẽ được nuôi thả trong môi trường hoàn toàn tự nhiên, nguồn thức ăn sạch bảo đảm không biến đổi gene, tuyệt đối không với dư lượng thuốc kháng sinh, thuốc trừ sâu hay phân bón hóa học. Mọi quy trình chăm sóc đàn bò đảm bảo không sử dụng bất cứ hóa chất hay hormone tăng trưởng. Nhờ vậy, nguồn sữa tươi organic luôn tươi ngon, thuần khiết và giàu dưỡng chất tự nhiên tốt cho sức khỏe.

Tại các nước Âu Mỹ, xu hướng sử dụng thực phẩm organic, bao gồm sữa tươi organic, đang trở nên phổ biến trong nhiều năm nay nhờ những lợi ích rõ rệt cho sức khỏe người tiêu dùng. Mong muốn mang đến những sản phẩm chất lượng vì sức khỏe người tiêu dùng, Vinamilk tiếp tục dẫn đầu, giới thiệu sản phẩm sữa tươi organic đạt tiêu chuẩn USDA Hoa Kỳ ngay tại Việt Nam để người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn trong bảo vệ sức khỏe gia đình.

Với dòng sản phẩm sữa tươi organic, Vinamilk lại một lần nữa khẳng định vị thế là biểu tượng niềm tin hàng đầu Việt Nam về sản phẩm dinh dưỡng và sức khỏe. Có thể nói trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt giữa các thương hiệu sữa thì Vinamilk vẫn luôn khẳng định vị trí dẫn đầu của mình.