Sưởi than chống rét, bé 18 tháng tuổi tử vong, 4 người nguy kịch

Sáng 26-1, BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An đang cấp cứu, điều trị bốn nạn nhân là chị Nguyễn Thị Nga (20 tuổi), bà Nguyễn Thị Tiến (40 tuổi, mẹ ruột chị Nga), chị Đậu Thị Hạnh (17 tuổi, em chồng chị Nga) và hai đứa con của vợ chồng chị Nga (trẻ sơ sinh).

Y tá, điều dưỡng tổ Sơ sinh, khoa Sản của BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đang theo dõi sức khỏe, chăm sóc trẻ sơ sinh (con của vợ chồng chị Nguyễn Thị Nga) bị ngộ độc nặng do sưởi than trong phòng ngủ. Ảnh: HOÀNG YẾN.

Những ngày qua, thời tiết ở TP Vinh xuống dưới 10 độ C. Đêm 22-1, trời rét đậm, gia đình chị Nga (ở xã Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ An) có nhóm một chậu than củi trong phòng ngủ để sưởi ấm.

Theo người thân cho biết, sáng 23-1, chị Nguyễn Thị Dung (chị dâu của chị Nga) sang nhà vợ chồng chị Nguyễn Thị Nga - anh Đậu Công Đức, chơi, thăm cháu vừa sinh. Chị Dung đứng trước sân gọi chị Nga nhưng không nghe ai trả lời, liền đẩy cửa phòng vào nhà, hốt hoảng khi phát hiện chậu than củi cháy gần hết còn ba mẹ con chị Nga, bà Tiến và em Hạnh đang nằm mê man bất tỉnh, người tím tái, sùi bọt mép. Trong phòng sặc khói và khí than cháy.

Chị Dung liền tri hô, kêu cứu, người dân đến sơ cứu và đưa năm người đi BV Sản - Nhi Nghệ An, BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu. Tuy nhiên, con gái đầu 18 tháng tuổi của vợ chồng chị Nga đã tử vong do ngộ độc khí. Hiện chị Nga cùng con vừa sinh và bà Tiến, em Hạnh đang được cấp cứu, điều trị tại BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

BS Phạm Xuân Kính, khoa Hồi sức tích cực chống độc, BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, cho biết: “Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, da niêm mạc tái, kém hồng, rối loạn ý thức, gọi hỏi không đáp ứng chính xác. Xét nghiệm khí máu cho thấy, các bệnh nhân đều có chỉ số ôxy trong máu thấp, nồng độ CO cao. Chúng tôi khẩn trương hỗ trợ hô hấp, cho bệnh nhân thở ôxy cao áp, truyền dịch. Sau ba ngày điều trị nhập viện điều trị, được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa, cả bốn bệnh nhân điều trị tại bệnh viện, sức khỏe tiến triển tốt hơn. Riêng bệnh nhân Nga cần theo dõi thêm tình trạng sức khỏe tại khoa Sản do vừa sinh con”.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân trong những ngày rời rét này không nên sưởi than tổ ong và than củi trong phòng ngủ, phòng kín bởi than cháy trong điều kiện thiếu không khí sẽ tạo ra một loại khí cực độc là carbon monoxide (CO).