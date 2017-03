​Suýt mất mạng vì bác sĩ Trung Quốc

Khó có thể tin được ngay tại thành phố văn minh, hiện đại như TP.HCM mà còn xảy ra tình trạng phá thai trái quy định, gây hậu quả nghiêm trọng cho bệnh nhân.



Phòng khám nơi đã phá thai cho bệnh nhân M.T.M. gây tai biến và khiến bệnh nhân này suýt mất mạng (ảnh chụp trưa 15-4) - Ảnh: Q.Định

Đến sáng 15-4, bà M.T.M. (48 tuổi, Bình Dương) vẫn còn nằm viện sau vụ phá thai bất thành tại phòng khám đa khoa (PKĐK) Quốc Tế (221 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM). Người thực hiện phá thai cho bà M. tại phòng khám này là nữ bác sĩ Lian Xing Fang (Liên Hạnh Phương, 57 tuổi, Hồ Bắc, Trung Quốc).

Không hỏi giấy tờ gì

Sáng 15-4, nằm trên giường bệnh sau hơn bốn ngày được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM, bà M.T.M. kể hai năm gần đây bà có biểu hiện tiền mãn kinh nên nghĩ mình không còn khả năng thụ thai nữa.

Những ngày đầu tháng 4, bà M. phát hiện bụng mình lớn nên tìm đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức TP.HCM khám, không ngờ lại được bác sĩ thông báo có thai 16-17 tuần tuổi. Hai con đã lớn, bà cũng ngấp nghé sang tuổi 50 nên trình bày với bác sĩ mong muốn được bỏ thai. Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức từ chối và giới thiệu đến Bệnh viện Từ Dũ.

Tại Bệnh viện Từ Dũ, bác sĩ cũng từ chối bỏ thai vì thai đã lớn.

Về nhà, bà M. kể nỗi lo của mình cho người hàng xóm nghe. Người hàng xóm đã giúp bà bằng cách lên mạng tìm địa chỉ hai phòng khám ở TP.HCM nhận phá thai. Sau đó, bà M. chọn PKĐK Quốc Tế để bỏ thai.

8g sáng 10-4, bà M. có mặt tại phòng khám này. Tại đây, một nữ bác sĩ người Trung Quốc đã nhận phá thai mà không yêu cầu xem bất cứ một loại giấy tờ nào.

Mới đầu, bác sĩ cho bà đặt thuốc để lấy em bé ra nhưng đợi mãi đến chiều tối cùng ngày tử cung vẫn chưa chịu nở. Bác sĩ tiếp tục dùng dụng cụ cố hút em bé nhưng vẫn không hút ra được.

“Như ai đó đang móc tim gan của mình ra vậy” - bà M. diễn tả nỗi đau đớn phải chịu vào buổi chiều hôm ấy. Đến lúc này phòng khám mới chuyển bà sang Bệnh viện Từ Dũ để cấp cứu.

Bác sĩ Trần Ngọc Hải, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM, cho biết 18g28 ngày 10-4 Bệnh viện Từ Dũ đã tiếp nhận điều trị bệnh nhân M.T.M. bị tai biến sau phá thai. Bệnh viện đã cấp cứu và chỉ định phẫu thuật cho bệnh nhân ngay.

Trong quá trình phẫu thuật, phẫu thuật viên quan sát thấy trong ổ bụng bệnh nhân có khoảng 500ml máu đỏ sậm, tử cung thủng mặt sau; thai bị đứt ngang... Nếu không được cấp cứu kịp thời bệnh nhân sẽ tử vong.



Thanh tra Sở Y tế TP (người đứng bìa phải) kiểm tra tại PKĐK Quốc Tế sáng 15-4 - Ảnh: L.TH.H.

Đình chỉ công tác bác sĩ

Sáng 15-4, bà Quang Phụng Linh - giám đốc hành chính, đại diện PKĐK Quốc Tế - thừa nhận sau khi sự việc xảy ra, ngày 13-4 phòng khám đã họp hội đồng thành viên gồm có ông Nguyễn Ngọc Thanh - chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH PKĐK Quốc Tế, ông Đinh Khắc Hiếu - giám đốc chuyên môn PKĐK Quốc Tế...

Cuộc họp đã kết luận bà Fang (bác sĩ sản phụ khoa, có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế cấp ngày 21-6-2012, có giấy phép lao động cho người nước ngoài do Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM cấp ngày 27-3-2015 - PV) đã vi phạm chuyên môn Luật khám chữa bệnh của Bộ Y tế, vi phạm nội quy khám chữa bệnh của phòng khám và vi phạm về an toàn sức khỏe của bệnh nhân khi thực hiện phác đồ điều trị cho bà M..

Bà Fang phá thai cho bà M. nhưng không thông qua và không được sự đồng ý của giám đốc chuyên môn và ban lãnh đạo phòng khám.

Theo bà Linh, phòng khám đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đến ngày 30-4 đối với bà Fang. Sau khi phòng khám làm rõ các vấn đề liên quan sẽ có quyết định chính thức đối với bà Fang. “Phòng khám thấy lỗi này không thể trốn tránh được, nhưng việc này do một mình bác sĩ Fang tự quyết định làm. Khi sự việc xảy ra, phòng khám đã cho người đưa bệnh nhân đi bệnh viện cấp cứu. Đại diện phòng khám đã xin lỗi bệnh nhân và sẽ làm tất cả những gì có thể để điều trị cho bệnh nhân sớm bình phục. Sau này khi bệnh nhân tái khám hay bất cứ lúc nào có vấn đề gì về sức khỏe, phòng khám hứa sẽ lo hết các chi phí” - bà Linh khẳng định.

Theo bà Linh, phòng khám và bà M. đã thỏa thuận bồi thường một khoản tiền và bệnh nhân đã chấp thuận.

Qua vụ việc này, phòng khám cần rút kinh nghiệm gì? Trả lời câu hỏi này củaTuổi Trẻ, ông Đinh Khắc Hiếu nói: “Cái gì chẳng phải rút kinh nghiệm. Cái gì sai, cái gì thiếu thì mình phải rút kinh nghiệm, điều đó là đương nhiên”.

“Cụ thể là rút kinh nghiệm vấn đề gì?”, ông Hiếu trả lời: “Sai đâu rút đó”. Hỏi PKĐK Quốc Tế có được phép phá thai không, ông Hiếu nói: “Bác sĩ lạm dụng hay không lạm dụng thế nào tôi không rõ. Chuyện đó nếu sai thì sẽ xử lý. Chắc chắn tôi không chỉ đạo làm chuyện đó”.

Không được phép phá thai Sáng 15-4, đoàn kiểm tra do ông Phạm Kim Bình - phó chánh thanh tra Sở Y tế TP.HCM - dẫn đầu đến kiểm tra PKĐK Quốc Tế. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở giải trình và báo cáo việc giải quyết vụ việc liên quan đến bệnh nhân M.T.M., đồng thời mời chủ cơ sở và bác sĩ phụ trách chuyên môn ngày 17-4 đến thanh tra sở họp xử lý sau thanh tra và xuất trình các hồ sơ pháp lý, chứng chỉ hành nghề của các bác sĩ thực hiện khám bệnh. TS.BS Bùi Minh Trạng - chánh thanh tra Sở Y tế TP.HCM - khẳng định theo giấy phép, PKĐK Quốc Tế không được phép phá thai cho bệnh nhân mà chỉ được khám phụ khoa, khám và theo dõi thai sản. Phòng khám này đã hoạt động quá phạm vi chuyên môn cho phép. Trong việc sai phạm này có trách nhiệm của giám đốc phụ trách chuyên môn phòng khám đã không quán xuyến hết mọi hoạt động trong phòng khám, để bác sĩ làm gì thì làm. T hanh tra Sở Y tế sẽ xử lý nghiêm sai phạm của phòng khám này để đảm bảo quyền lợi của bệnh nhân và mức xử phạt theo quy định có thể đến 60 triệu đồng.

Theo TTO