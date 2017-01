Tác dụng của 5 trái cây 'cầu - sung - vừa - đủ - xài'

Mãng cầu: Đây là loại trái cây phổ biến ở miền nam Việt Nam, khá bổ dưỡng, thơm ngon và thường được sử dụng làm đồ uống, kem. 100 g mãng cầu có chứa 66 calo, 1 g chất béo và 17 g carbohydrate. Ngoài ra, cùng khẩu phần này, mãng cầu cung cấp 1 g protein, 3,3 g chất xơ (tương đương 13% giá trị chất xơ cần thiết hàng ngày). Với 20,6 mg vitamin C, mãng cầu cung cấp tới 1/3 hàm lượng vitamin C cần thiết, nhiều hơn so với một số loại trái cây lành mạnh như chuối, lê, đào, mận...

Dồi dào vitamin và khoáng chất, mãng cầu được sử dụng để chữa nhiều loại bệnh khác nhau từ dạ dày, viêm loét, thấp khớp đến hỗ trợ điều trị ung thư, gan. Mãng cầu chứa hàm lượng cacbon hidrat giúp giảm lượng đường trong máu. Bên cạnh đó, hàm lượng fructose tự nhiên trong mãng cầu giúp tăng cường năng lượng, giúp cơ thể luôn tươi trẻ. Loại quả giàu chất xơ này cũng làm giảm táo bón bằng cách làm mềm chất thải và loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể dễ dàng.





Sung: Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy, trong 100 g quả sung chứa 1 g protein, 0,4 g chất béo, 12,9 g đường, 49 mg canxi, 23 mg phốt pho, 0,4 mg sắt... Một trong những chất dinh dưỡng quan trọng trong quả sung là chất xơ, hỗ trợ hệ thống tiêu hóa làm việc hiệu quả, đồng thời giảm lượng cholesterol tổng thể, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Đồng thời, sung cũng cung cấp 232 mg kali, tương đương 5% lượng kali người trưởng thành cần để hỗ trợ cơ bắp và tim mạch.

Axit béo omega-3 trong sung giúp nuôi dưỡng làn da, chống lại các dấu hiệu lão hóa, giảm viêm. Theo Medical Daily, một nghiên cứu năm 2012 của Mỹ cho thấy quả sung là sự kết hợp hoàn hảo của các chất hoạt tính sinh học như phenol, coumarin, axit béo, có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư da phi hắc tố. Ngoài ra, hợp chất coumarin trong sung tốt cho da và ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt.

Dừa: Theo Live Strong, thịt và nước dừa có các thành phần dinh dưỡng như glucose, fructose, saccharose, chất béo, chất protein, vitamin nhóm B, vitamin C… Hàm lượng kali và magiê trong nước dừa rất phong phú, có tác dụng điều trị chứng mất nước và làm cân bằng chất điện giải trong cơ thể.

Các loại chất béo trong thịt dừa, gồm caprylic, capric và axit béo lauric, có khả năng kháng khuẩn, kháng virus, tăng cường hệ miễn dịch và tiêu diệt mầm bệnh. Dừa cũng chứa hàm lượng chất xơ cao, với một chén thịt dừa có 7 g chất xơ. Chế độ ăn giàu chất xơ sẽ làm giảm nguy cơ bệnh trĩ, phòng ngừa biến động lượng đường huyết, chống lại bệnh tiểu đường.

Đu đủ: Ngon ngọt, có hương vị thơm, đu đủ rất giàu chất xơ, vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa cholesterol tích tụ trong động mạch, giảm nguy cơ đau tim. Ngoài ra, những dưỡng chất này cũng giúp ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa, bảo vệ làn da tươi trẻ hơn.

Theo The Health Site, một quả đu đủ cỡ vừa chỉ chứa 120 calo, đồng thời lại giàu chất xơ, hỗ trợ giảm cân bằng cách thúc đẩy cảm giác no và kiểm soát cơn thèm ăn. Hàm lượng vitamin A cao trong đu đủ bảo vệ đôi mắt, ngăn ngừa sự phát triển của bệnh thoái hóa điểm vàng, đồng thời giúp mái tóc mượt mà, chắc khỏe.

Xoài: Đây là loại trái cây được coi là vua của tất cả các loại trái cây. Thơm ngon, xoài còn chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe như chất xơ, protein, vitamin A, C, K, axit folic... Chúng giúp giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường, đồng thời thúc đẩy làn da và tóc khỏe mạnh, tăng năng lượng.

Hàm lượng chất xơ và chất chống oxy hóa như zeaxanthin, beta-carotene trong xoài giúp bảo vệ tim mạch. Theo nhiều nghiên cứu, ăn khoảng 7 g chất xơ sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch xuống 9%, trong khi đó một cốc xoài xắt lát có chứa 3 g chất xơ. Chế độ ăn giàu chất xơ cũng giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón.

Theo Phương Mai (Zing.vn)