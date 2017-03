Tác hại của nước đun sôi để nguội

Theo các bác sĩ ở Viện Dinh dưỡng Quốc gia, nước đun sôi 100oC đã diệt được vi khuẩn nhưng để nguội trên hai giờ đồng hồ vi khuẩn sẽ xuất hiện trở lại và sau 24 giờ, lượng vi khuẩn đã tăng lên rất nhiều.

Giải thích về hiện tượng này, các chuyên gia cho rằng: Phần lớn những vi khuẩn bị tiêu diệt ở nhiệt độ 60oC trong 10 phút hoặc 100oC trong năm phút. Tuy nhiên, vi sinh vật có ở khắp nơi, trong không khí, trong nước, đất, các đồ vật trong nhà, trên áo quần và thậm chí cả trên da người, vì vậy chúng có thể xâm nhập vào nước sôi để nguội. Do vậy người dân không nên dùng nước đun sôi để nguội để tráng bát, đĩa hoặc dụng cụ vì chúng không có tác dụng diệt khuẩn.

Đối với loại nước đun sôi để nguội được bảo quản tốt cũng chỉ nên uống hết trong hai ngày để tránh tình trạng vi khuẩn tái nhiễm.

Nước đun sôi để nguội lâu có chứa nhiều nitrat, khi uống vào cơ thể sẽ bị khử trở lại muối nitric. Mà muối nitric sẽ làm hỏng công năng vận chuyển dưỡng khí trong máu, làm tim đập nhanh, hô hấp khó khăn, nặng hơn có thể gây nguy hiểm cho tính mạng. Bên cạnh đó, các kim loại nặng có trong nước đó cũng có hại đối với sức khỏe con người. Cụ thể sau một ngày, mỗi lít nước có thể sản sinh 0,004 mg muối acid nitrat, để sau ba ngày lượng nước muối này lên đến 0,011 mg và sau 20 ngày có thể lên đến 0,73 mg.

MỸ DUYÊN