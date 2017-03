Tác hại của rượu với hàm răng

Rượu trắng

Rượu trắng không an toàn hơn rượu đỏ. Nếu bạn nhâm nhi rượu trắng trong một thời gian dài, ví dụ như uống mỗi đêm, miệng bạn sẽ không thể tái cân bằng lại độ pH. Do đó, axít sẽ làm mềm men răng, khiến răng bạn dễ bị mòn hoặc bị ố do thực phẩm hoặc đồ uống khác.

Thức uống hỗn hợp và cocktail

Các loại cocktail có thể giúp bạn thư giãn sau một ngày căng thẳng. Nhưng dùng thường xuyên loại thức uống có hàm lượng đường cao có thể gây hại lớn cho hàm răng. Tính axít của loại thức uống càng cao, ví dụ như whiskey và cola, sẽ càng đẩy nhanh sự tổn hại của răng.

Nếu bạn có thói quen nhâm nhi loại rượu này mỗi cuối tuần, có khả năng bạn đã dùng một khoảng thời gian lớn để ngậm dung dịch có lượng đường và axít cao này trong miệng – tương tự như ăn kẹo hàng giờ.





Rượu đỏ

Rượu đỏ tác động rất mạnh lên răng. Loại rượu này có tính axít cao nhất, và cũng chứa sắc tố màu tối chromogens. Ngoài ra, rượu đỏ còn chứa tannin, một chất làm se từ vỏ của quả nho. Rượu càng có màu đậm, khả năng răng của bạn càng bị ố nhanh chóng.

Đồ uống có cồn

Tất cả các loại đồ uống có lượng cồn cao, ví dụ như vodka, rum, whiskey tác động rất lớn đến men răng. Ngoài ra, chúng còn làm giảm sản sinh nước bọt, khiến miệng bạn khó khăn hơn trong việc tẩy rửa tự nhiên các vi khuẩn và axít. Ngoài tác động xấu đến răng, chúng còn có thể gây ra hơi thở hôi.

Bia

Bia cũng có tính axít và sẽ gây tác hại sau một thời gian dài dùng thường xuyên. Các loại bia đen còn có thể gây ố răng. Nhưng trong tất cả các loại đồ uống có cồn, bia nhẹ, ít tinh bột có thể là thức uống tốt nhất cho răng vì nó chứa nhiều nước và có tính axít thấp nhất.

Phòng tránh tác hại của bia rượu

Nếu đôi chút thức uống có cồn là thói quen không thể bỏ, bạn nên lưu ý những điều sau để hạn chế thấp nhất tác hại của chúng lên hàm răng:

- Trước khi uống: Nếu bạn thường xuyên đến nha sĩ để lấy cao răng, răng bạn sẽ ít nguy cơ bị ố hơn. Bạn nên làm vệ sinh răng thường xuyên, chải răng và súc miệng đều đặn.

- Trong khi uống: Bạn nên uống nước cùng với rượu, súc nhè nhẹ để rửa sạch rượu trong miệng. Nhai kẹo cao su không đường cũng có tác dụng giảm thiểu tác hại vì nó thúc đẩy sinh ra nước bọt.

- Sau khi uống: Nếu bạn thấy răng mình bị ố vào hôm sau khi uống rượu, hãy đánh răng và súc miệng kỹ, có thể dùng một sản phẩm làm trắng răng tại nhà để tẩy vết ố hoặc đến nha sĩ. Nhanh chóng xử lý vết ố trên răng sẽ giúp chúng không trầm trọng hơn.